Lleida produirà i comercialitzarà energia sostenible al marge de les grans elèctriques

La comarca del Segrià (Lleida) comptarà amb la primera comunitat ciutadana d’energia sostenible. Es tracta d’EneRural, un projecte cooperatiu impulsat per la Comunitat de Municipis del Segrià Sec que agrupa els ajuntaments d'Almatret, Llardecans i Torrebesses; pimes, associacions i veïns a títol particular, que pretén produir, emmagatzemar, distribuir i comercialitzar energia sostenible a partir d'infraestructures pròpies, de tipus solar, eòlic i hidràulic. Preveu començar a produir aquest any 2023.

La cooperativa de participació oberta i voluntària, està gestionada de manera directa pels socis i contempla també el seu acompanyament per afavorir l'eficiència i l'estalvi energètic monitoritzant el consum, oferint formació, fent recerca i promovent la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, el president d'EneRural i de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec, Mario Urrea, ha assenyalat que volen oferir un producte barat i fruit de la participació ciutadana: “volem aconseguir una energia molt més barata i dinamitzar el territori. En les activitats econòmiques, l'energia determina el cost final del producte i, si l'aconseguim més barata, pensem que tindrem un producte més competitiu i que podríem atreure empreses i activitats econòmiques interessades."

Aerogeneradors al municipi d'Almatret, a l'extrem sud del Segrià

La previsió és que els primers equipaments generadors d'electricitat, distribuïts arreu del territori d’Almatret, Llardecans i Torrebesses, estiguin en funcionament al llarg d’aquest any i que la producció estigui disponible per persones consumidores de qualsevol punt del territori, més enllà de la zona on es produirà l'energia.

Els impulsors calculen que la posada en marxa del projecte suposarà una inversió de prop de 10 milions d'euros, que aspiren a finançar, en part, amb fons europeus. Es tracta d'un projecte molt ambiciós que permetrà crear nous llocs de treball en uns municipis molt afectats per la pèrdua de població, la manca de serveis i el tancament de negocis.