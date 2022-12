La Comunalitat de Vic es consolida amb una trentena d’entitats implicades

La Comunalitat de Vic es consolida amb una trentena d’entitats dels barris del sud de la ciutat. Concretament, l’assemblea comunal es dona per constituïda després de la primera reunió celebrada a l’Espai Comunitari del Remei amb la voluntat de guiar i supervisar les accions de la Comunalitat. També es van validar els tres eixos de treball, que a més de la transició ecosocial, hi ha el treball per fer de Vic una ciutat més habitable i fomentar l’economia de les cures. Tot plegat, en el marc de treball de la Comunalitat per crear una estructura d’ajuda mútua que reactivi l’economia al sud de la ciutat.





Contingut fet en col·laboració amb la publicació Setembre. L’assemblea comunal també va decidir que, més enllà de les trobades per validar i decidir els eixos de treball de la Comunalitat, també se’n faran de formatives. Així, la pròxima serà el 28 de gener i tindrà caràcter formatiu sobre béns comuns. A l’assemblea del novembre passat també es va fer una dinàmica que va permetre a les persones i entitats assistents aportar idees i explorar possibles aliances.



Dins de les estratègies de l’organització, la plaça Francesc Macià de Vic va acollir aquest novembre passat la primera edició de la Fira de l’Economia Circular, organitzada per la Comunalitat de Vic. Al llarg de tot el matí, desenes de persones van passar per les parades de la fira, que reunia en un mateix espai una fira d’entitats que treballen la reutilització i la prevenció de residus i la vuitena edició del mercat de segona mà dels Joves del Remei. A més, simultàniament s’hi van fer tallers de decoració nadalenca amb roba reciclada, amb l’Associació Tapís; de reparació de bicicletes, amb la cooperativa La Fera Ferotge; i de restauració de mobles, amb l’Associació Ashes.



Fira d’economia circular de Vic



Paral·lelament, a l'Espai Comunitari de Remei, s’hi va fer la taula rodona ‘Estratègies de futur per la transició ecosocial a Osona’, amb la participació d’Aina Roca (Per una Plana Viva), Susana Pérez (Mengem Osona) i Esteve Badia (Ecoxarxa del Bages). La taula rodona va servir per exposar projectes que ja estan fent realitat un nou model de vida i de relació amb el territori molt més sostenibles. De fet, aportar eines per afavorir la transició ecosocial fomentant xarxes autoorganitzatives que generin canvis en els models de producció, distribució i consum de l’energia és un dels tres eixos de treball de la nova Comunalitat de Vic.



Pel que fa a l’eix de Ciutat Habitable es treballa per resoldre els dèficits en l’accés a l’habitatge, la gestió convivencial en l’espai públic i la definició de l’espai veïnal El Pont com a espai de referència comunitari a la zona sud.



Juntament amb l’Ajuntament de Vic, que també forma part de la Comunalitat de Vic, s’està treballant en una cartografia sobre l’estat de l’habitatge i els espais i equipaments públics, entesos com a béns comunals. Així ho ha explicat la tècnica de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic, Berta Rierola, “posar sobre un mapa totes les dades compartides de l’administració i les entitats per veure quines línies estratègiques podem seguir”. Es tracta d’una tècnica innovadora que s’està treballant amb l’arquitecta, urbanista i activista Itziar González.



Pel que fa a l’economia de les cures, es treballa amb les associacions i xarxes de suport mutu del sud de Vic, especialment les AFAs i les associacions de veïns per fomentar l’autoorganització i intercooperació de les diverses xarxes de cures i “impulsar l’economia no productiva”, com va dir la tècnica de la Comunalitat de Vic i representant de l’Associació Tapís, Clara Cusó.

Vic és una de les 22 comunalitats urbanes de Catalunya



Comunalitats Urbanes és un nou programa del Departament d’Empresa i Treball per dinamitzar les xarxes d’economies locals des de la perspectiva del dret a la ciutat i de l’economia social i solidària. Les comunalitats formen part del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els Ateneus Cooperatius i els Projectes Singulars. La de Vic, que és una de les dues comunalitats de la Catalunya Central, ha estat impulsada per la cooperativa La Fera Ferotge, l’Associació Tapís, l’Associació de Veïns i Veïnes del Remei i l’Ajuntament de Vic, tot i quedar oberta a la participació de persones i entitats de tota la ciutat, especialment del sud.



El programa de Comunalitats Urbanes està conformat per vint-i-dues d’arreu de Catalunya que treballaran per l’enfortiment dels béns comuns i de nous projectes d’ajuda mútua a partir del moviment veïnal i associatiu, del teixit cooperatiu, del petit comerç, de projectes autoorganitzats i de les xarxes de suport mutu. El programa busca generar un impacte social i singular a cada territori, especialment per aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat, a través de la millora de l’ocupació i l’ocupabilitat, avivant xarxes de suport mutu i generant projectes d’economia local en una lògica cooperativista, comunitària i sostenible.