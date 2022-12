Colectic celebra 30 anys de tecnologia i transformació

Colectic va celebrar el novembre passat una trobada amb participants i exparticipants, joves, clientela, professionals de l’equip i altres entitats del barri del Raval per celebrar els 30 anys de la cooperativa. El projecte, ja consolidat, treballa per la inclusió, l’autonomia i l’empoderament de les persones i les comunitats en els àmbits social, laboral i tecnològic, tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació.

La cooperativa entén que el model tecnològic actual és privatiu i es regeix per lògiques capitalistes, per tant, té com a objectiu fer que la ciutadania esdevingui no només consumidora de tecnologia, sinó també creadora. Així, treballen perquè es converteixi efectivament en un bé comú garantit i no excloent. Colectic assegura que vol continuar oferint serveis tecnològics alternatius i per a la transformació durant molts més anys, tot celebrant aquesta primera trentena.

La trobada ha comptat amb una primera xerrada entorn dels discursos d’odi a Internet a càrrec de ProyectoUna i Donestech, moderat per Sara Jaramillo. L’objectiu ha estat comprendre aquest fenomen i establir estratègies per detectar-ho i fer-hi resistència.

Després d’esmorzar, ha tingut lloc la taula rodona “Històries de Colectic”, moderada per Carla Fajardo Martín, en què han participat quatre participants actius de la cooperativa que han explicat alguns dels seus projectes.Concretament, Sira Domènech i Colomer, de la Mediateca del Raval; Ahmed Mansur Mohammed, exparticipant del grup de joves i dels programes de Formació i Inserció; Eduard Varela Zapater, de Ravalfab; i Ricard Faura i Homedes, cap del Servei d’Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya; que ha aprofitat per mencionar la confiança en Colectic i en l’Associació Joves TEB, des del primer dia.

L’entitat ha compartit fotografies de la trobada a les xarxes socials i paraules d’agraïment a tothom qui va assistir-hi i participar-hi.