Inaugurat el primer projecte d’habitatge cooperatiu de la Garrotxa

El grup impulsor d’El Turrós ha engegat el primer projecte d’habitatge cooperatiu de la Garrotxa. El grup, format per nou persones adultes i un nadó amb intenció intergeneracional , comparteix una llarga trajectòria d’amistat, convivència i de feina treballant per la dinamització i promoció de pràctiques d’economia alternativa i cooperativa a la comarca.

Mireia Font Solà, usuària del projecte , ha destacat en declaracions a Jornal.cat la importància d’impulsar una sobirania alimentària, energètica, d’habitatge, de cures i salut: “Així, rescatem del capitalisme i de la compra especulativa unes terres, una masia i unes runes perquè no tornin a ser mai més part de l’especulació immobiliària”, apunta.

En aquest sentit, el projecte d’habitatge s’ha adherit a l’associació Sostre Cívic, la qual aposta per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per garantir que aquest model sigui durador en el temps. “Tenim la sensació que nosaltres estem de pas, darrere nostre vindrà més gent; és la gràcia del model de cessió d’ús”, assegura Font.

Des de Sostre Cívic veuen com un “repte” formar-ne part ja que es tracta del primer programa rural de l’entitat. Concretament, Mandi Domingo, tècnica coordinadora de El Turrós l’ha valorat molt positivament ja que “busca potenciar sinergies amb el territori” i ha volgut destacar la importància de “trencar l’esquema de convivència habitual i replantejar el model de vida; volem mostrar al món que podem viure d’una manera diferent”.

El projecte, tal com l’ha dissenyat el grup impulsor, s’organitza en persones individuals que formen una única unitat de convivència que pren les decisions de manera conjunta, tant pel que fa a nivell operatiu com emocional . Per tant, el plantejament es basa en una vida comunitària amb habitacions privades de diferents mides, però amb espais comuns (lavabos, cuina, menjador, magatzems, etc.).

Els membres de la comunitat conviuen a l’edifici principal des de finals de l’any passat, després que es constituïssin com a grup amb la intenció d’impulsar el projecte el 2017. L’acte d’inauguració es va celebrar el novembre passat davant d’una vintena de persones: agents de l’economia social del territori, veïns del municipi, tècnics i entitats que han fet possible el projecte, i altres sòcies de la cooperativa.







D’altra banda, els membres d’El Turrós volen que el projecte vagi més enllà de l’ús residencial. Es planteja com un projecte integral que pren com a model les formes de vida de la pagesia, tot aprofitant els espais a l’abast per generar riquesa humana i material. En un futur, el projecte integral de vida rural consistirà en convertir l’espai en el nexe entre iniciatives d’habitatge, agroecologia i economia circular.

De fet, a través de la iniciativa ‘Eines Comunes’, desvinculada del projecte d’habitatge d’El Turrós, es pretén la creació d’obradors col·lectius de diferents productes alimentaris i artesanals produïts a la mateixa finca. D’aquesta manera, es cobririen la majoria de les necessitats vitals dins d’aquest entramat social i econòmic cooperatiu d’una forma gairebé circular inspirat en un model econòmic en què les aportacions no es valoren només en euros, sinó també en intercanvis, temps o moneda social.

Amb tot, l’operació ha estat possible gràcies al finançament de la Cooperativa de serveis financers Coop57, a les aportacions de capital social inicial de cada usuari i a les quotes d’ús mensuals.

El Turrós és el primer projecte rural de Sostre Cívic i el primer d’habitatge cooperatiu a la comarca. Es troba en una finca rústica de 240.000 m2 de les quals 40.000 són de conreu i la resta, bosc. La masia principal i dues edificacions més, ubicades a la localitat d’Argelaguer, tenen una superfície útil construïda de 880 m2.

Tot l’habitatge forma part del Catàleg de Masies i Cases Rurals de la Generalitat de Catalunya en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció o rehabilitació.