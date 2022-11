Barcelona bonificarà amb un 10% extra els establiments que apostin per la reducció del plàstic d'un sol ús

L'ordenança de preus públics del 2023 de l'Ajuntament de Barcelona incorporarà beneficis fiscals a les entitats que apostin per reduir els plàstics d'un sol ús. Entre d'altres, les entitats, activitats econòmiques i professionals que hagin aplicat mesures d'eliminació o reducció d'aquest tipus de residu en el marc del Compromís Barcelona Plàstic Zero tindran una reducció del 10% sobre el preu públic.

El descompte s'afegeix a les bonificacions existents per la presentació d'un pla de sostenibilitat. D'altra banda, el consistori ha anunciat que presenta candidatura per certificar-se com a Ciutat Residu Zero. És un estàndard europeu de certificació per accelerar la transició cap al residu zero i la implementació de l'economia circular.

Entre d'altres, es podran beneficiar del 10% de descompte addicional els comerços d'alimentació, de productes de neteja de la llar i d'higiene personal que venen un mínim d'un terç dels productes o bé a granel sense plàstics d'un sol ús o bé en envasos reutilitzables que es retornen a l'establiment.

També hi entren carnisseries, polleries, cansaladeries, xarcuteries o peixateries que serveixen els productes en envasos reutilitzables i retornables oferts pel mateix establiment o que accepten servir en envasos reutilitzables que porta la clientela.

Igualment, bars, cafeteries i restaurants s'hi podran acollir si serveixen un mínim d'un terç de les begudes per emportar en gots reutilitzables i retornables, que serveixen un mínim d'un terç de les begudes per consumir a l'establiment en envasos que es retornen i són reutilitzats pel proveïdor o pel mateix establiment i que sempre que la clientela es vol endur el menjar sobrant que no s'ha acabat, el serveixen en envasos reutilitzables i retornables.

També es preveuen casuístiques concretes per a establiments hotelers, locals de menjar per emportar, tintoreries, floristeries, perruqueries o residències de gent gran, entre d'altres.

Compromís Barcelona Plàstic Zero

En el marc d'aquestes iniciatives per reduir els residus i l'ús del plàstic d'un sol ús, aquest dijous s'ha celebrat al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona l'acte Compromís Barcelona Zero. Actualment, prop de 200 entitats ja s'han sumant a aquest projecte, una aposta per reduir el plàstic a la ciutat.