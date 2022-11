El Govern invertirà 80 milions d’euros en ajuts perquè els ens locals desenvolupin accions de mitigació del canvi climàtic

El Govern de la Generalitat invertirà 80 milions d’euros en ajuts els pròxims quatre anys perquè els ens locals desenvolupin accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Les subvencions provindran del Fons Climàtic, amb recursos de l’impost del CO2 dels vehicles i d’aquell procedent de les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

L’anunci s’ha fet aquest divendres a la ciutat egípcia de Xarm el-Xeikh, on s’està celebrant la Cimera del Clima de les Nacions Unides i en la qual ha participat la titular del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rurals, Teresa Jordà. Les bases es publicaran en els propers dies i els ajuts es convocaran a principis d’any per al període 2023-2024 amb un import de 40 milions d’euros.

Es tracta d’uns ajuts que ja existien, però que enguany multiplicaran la dotació, ja que per a l’exercici 2021-2022 aquesta va ser del voltant d’un milió d’euros anuals. Les actuacions subvencionades en el pròxim bienni inclouran tant la redacció de plans municipals, així com la seva execució.

En aquest sentit, es finançarà l’execució de projectes destinats a rebaixar les emissions de gasos d’efecte hivernacle a partir de la reducció de la mobilitat, la producció d’energia geotèrmica, la millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastiment d’aigua, la protecció de la població de l’increment en el risc de fenòmens meteorològics, així com la intervenció dels espais públics.

Els municipis que es podran acollir a les subvencions per redactar plans municipals i projectes (5 milions d’euros) seran els de menys de 20.000 habitants. Per als ajuts destinats a l’execució de projectes de mitigació i adaptació (35 milions d’euros) tots els ens locals en podran ser beneficiaris. Ara bé, en aquest cas es podran presentar fins a un màxims de dos ajuts, un per cada àmbit d’actuació, dos en el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants.

Segons el Govern, la nova convocatòria presentada busca accelerar les accions per poder assolir el compromís dels acords de París, per limitar l’escalfament global a finals de segle. També perquè els municipis puguin adaptar-se ràpidament a aquells canvis que ja són inevitables.