Organitzacions ecologistes i socials qüestionen la necessitat del corredor verd ‘BarMar’

Les organitzacions ecologistes i socials Ecologistes en Acció, Fundació Renovables, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Comité Ciudadano de Emergència de la Ría de Ferrol, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) i WWF han qüestionat aquest divendres la necessitat del corredor verd ‘BarMar’.

Davant els acords exposats pels estats francès, portuguès i espanyol, les organitzacions mostren el seu rebuig envers una infraestructura que consideren “innecessària” i la qual asseguren que no servirà per fer front a la crisi energètica i suposarà un impediment per a una transició energètica justa. “És un rentat verd per a la indústria del gas i bloqueja fons que haurien de dirigir-se a solucions que ja poden ser implementades”, subratllen.

A més, critiquen que —tal com s'especifica en el Pla de Seguretat Energètica— el gasoducte transportarà gas fòssil “almenys durant aquesta dècada”, ja que s'estima que l'entrada en operació per a transport d'hidrogen serà de cara al 2030. De fet, les organitzacions consideren que “el més probable” és que la proposta del nou corredor submarí no es portarà a terme “per la inviabilitat del projecte”. No obstant això, “mentre es desestima la idea”, es perdrà “temps, esforç i diners públics en estudis que podrien destinar-se a les veritables solucions: l'estalvi energètic i les renovables dimensionades”.

A través d’un comunicat, han explicat que algunes dels aspectes que més els preocupen estan lligats amb la construcció de la infraestructura, el traçat, així com les qüestions relacionades amb la geografia o l’impacte mediambiental i climàtic que comportarà. També els plans de contingència, ja que l’equipament tindrà alta imflamabilitat, així com un major coeficient de difusió que el gas fòssil.

A nivell polític, expressen la seva sorpresa davant aquest canvi de postura de l'Estat francès, que des de l'any 2011 s'ha oposat a la construcció d'interconnexions que no fossin elèctriques. Així mateix, denuncien el discurs de Hub energètic amb el qual l'Estat espanyol s'ha posicionat en les últimes dècades com a exportador d'energia per al centre d'Europa, “amb un to més agressiu durant l'últim any”.

Per tot plegat, lamenten que la decisió “allunya una transició energètica que es basi en energies renovables i que sigui justa”. “Després de l'anunci realitzat s’inicia una campanya per a paralitzar aquesta nova megainfraestructura, la societat civil estarà vigilant els passos que es realitzin per al desenvolupament del BarMar”, han avisat.