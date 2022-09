Justícia Alimentària exigeix mesures urgents per fer front a la pujada “sense precedents” de preu dels aliments

Justícia Alimentària reclama mesures urgents per fer front a la pujada “sense precedents” del preu dels aliments –que a l’agost han incrementat un 13,8%– l’endemà de la reunió de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, amb les grans distribuïdores de l’alimentació per limitar el preu d’alguns productes bàsics.

En un comunicat, l’ONG proposa la reducció 0% l’IVA dels productes saludables per garantir una alimentació sana. Justícia Alimentària demana implicació pública per “evitar que siguin les empreses i distribuïdores alimentàries les que liderin aquesta limitació” i denuncia que “algunes empreses ja han començat a utilitzar aquest tipus de mesures com a meres estratègies de màrqueting per captar clientela”.

L’organització ha fet referència a les ofertes amb cistelles d’aliments a baix preu i ha criticat que es facin “sense tenir en compte, per exemple, el criteri salut”.

Segons l’entitat, “qui ha de decidir quins productes són els bàsics” per una dieta saludable, “no poden ser els supermercats ni les grans cadenes alimentàries” que tenen els seus propis interessos. “És l’administració pública qui ha de prendre aquest tipus de decisions”, han insistit

La població destina, de mitjana, el 17% dels ingressos a comprar menjar, una xifra que encara puja més en les classes populars, que hi dediquen un 22% dels ingressos totals, segons dades de l’entitat. Si s’hi afegeix el preu de l’habitatge, que suposa entre un 37% i un 44%, el resultat és que dos de cada tres euros que entren a l’economia familiar es destinen a la compra d’aliments i a tenir un sostre on viure.

Per aquest motiu, reclamen aplicar una política fiscal alimentària que reduís al 0% l’IVA dels productes saludables per garantir l’accés a una alimentació bàsica sana, ja que ara mateix gairebé no hi ha diferència fiscal entre l’IVA de les fruites, llegums o peixos i el de la brioixeria industrial o les begudes ensucrades.

A més, també reclamen definir la cistella de la compra bàsica d’aliments frescos i limitar-ne el preu; oferir un bo social per a l’alimentació fresca per a famílies amb menys renda; vigilar la cadena alimentària i sancionar en casos d’abusos als preus d’aliments bàsics.