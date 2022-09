Els mercats de pagès demanen a l'Ajuntament de Barcelona una regulació pròpia “i adequada”

La Coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona ha proposat aquest dilluns a l'Ajuntament crear una normativa pròpia “i adequada” per als mercats de pagès a la ciutat.

La proposta l'han lliurat amb el suport de 60 entitats i productores i un miler de ciutadans i consumidors habituals dels mercats de pagès. La iniciativa l'han impulsat en el marc de la consulta pública del consistori sobre un projecte d'ordenança per regular la venda de mercaderies a la ciutat. Segons la coordinadora, les lleis i decrets sobre la venda ambulant pensades per les diferents formes de mercats de marxants no contemplen els mercats de venda directa dels propis pagesos i això els genera grans dificultats.

L'associació insta l'Ajuntament de Barcelona a seguir l'exemple d'altres municipis que ja han creat una normativa específica per als mercats de venda directa dels pagesos i citen el cas de Palma de Mallorca. D'altra banda la Coordinadora de Mercats de Pagès també demana que la nova normativa depengui de la regidoria responsable de les carteres d'agricultura o alimentació, per adequar-se a les pròpies característiques dels pagesos.

Actualment, la ciutat de Barcelona compta amb un total de vuit mercats de pagès, ubicats als barris del Poble Sec, la Sagrera, Vallcarca, l'Esquerra de l'Eixample, Fort Pienc, Guinardó, Sants-Les Corts i Sagrada Família. La coordinadora destaca el fet que aquests mercats són un referent en la sobirania alimentària de la ciutat, i una oportunitat per adquirir productes ecològics, de proximitat i de temporada de la mà de petits productors i productores locals.

“En un context d'emergència climàtica, la Coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona reivindica el model d'aquests mercats com a cabdal per virar cap a un model agroalimentari sostenible, viable i just, que permeti a Catalunya recuperar la seva Sobirania Alimentària”, conclouen.