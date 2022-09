Gas Natural no haurà de pagar la multa de 500.000 euros imposada per la Generalitat arran de la mort d'una dona a Reus

Gas Natural no haurà de pagar la multa de 500.000 euros que li va imposar el Departament d'Empresa arran de la mort d'una dona de 81 anys de Reus l'any 2016.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no ha admès el recurs que havia presentat la Generalitat contra l'anul·lació d'una multa que havia imposat a la companyia, segons ha avançat el Diari de Tarragona i han confirmat fonts d'Empresa. L'àvia va morir per culpa d'un incendi que es va originar al seu pis amb l'espelma amb la qual s'il·luminava, ja que la companyia li havia tallat el subministrament perquè acumulava alguns impagaments de les factures

El cas va generar indignació entre la societat reusenca i el Departament d'Empresa va acabar sancionant Gas Natural per no haver fet un informe sobre si la víctima es trobava en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta sentència, el cas no té més recorregut judicial.

Fonts del Govern han apuntat que l'executiu treballa per modificar la llei de pobresa energètica per deixar més clars els supòsits sancionables i evitar situacions com aquesta i altres que s'han produït en els darrers anys.