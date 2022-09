Ecologistes en Acció assegura que el MidCat és “innecessari” i que accelera la crisi climàtica

Ecologistes en Acció ha expressat el seu rebuig al projecte del gasoducte MidCat. L'organització considera aquesta infraestructura “innecessària” i “contrària” a la urgent transició emergència cap a un model renovable i democràtic. Ecologistes fa referència a diversos informes tècnics i científics que apunten que el Midcat ja no tindria utilitat el 2025 perquè la demanda de gas a la UE haurà baixat o d'altres que afirmen que les energies netes poden substituir dos terços de les importacions de gas rus per a 2025.

Ecologistes assegura que el projecte és “incompatible” amb els compromisos climàtics de l'Estat espanyol i de la Unió Europea. Ha criticat també la “irresponsabilitat climàtica” del Govern per donar-hi suport.

L'organització també fa referència a un informe de la Fundació Europea per al Clima que, segons Ecologistes, demostra que no és necessari cap nou gasoducte a Europa, tot i admetre el risc d'escassetat de subministrament de gas.

La coordinadora de la campanya 'La veritat del gas' d'Ecologistes, Marina Gros, afirma que si la UE vol complir amb l'objectiu climàtic de l'Acord de París, ha de deixar enrere l'ús del gas fòssil abans del 2035. “No té sentit construït una infraestructura com el MidCat, que probablement no es pot concloure abans del 2025”, ha afirmat. Ha demanat també “no perdre més temps” per afrontar la crisi climàtica.

L'organització aposta per enfocar-se en la reducció de la demanda i en la resiliència energètica. La portaveu d'Ecologistes a Catalunya, Maria Garcia, ha criticat la “lamentable” pressió del govern alemany per a incorporar el gas dins de la taxonomia verda de la UE.

Ecologistes en Acció ha recordat que el metà, principal component del gas natural, té un potencial d'escalfament global 86 vegades superior al del CO2 en una escala temporal de 20 anys. Ha afegit que les fugides de metà succeeixen en tota la cadena de producció, transport i distribució. Per tant, afirma que la construcció de nous gasoductes ancoraria a la utilització d'aquest combustible fòssil durant molts anys més, contribuint a aprofundir en l'emergència climàtica.