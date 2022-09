L’IVA del gas es rebaixarà del 21 al 5% 

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'executiu rebaixarà l'IVA del gas del 21 al 5%. La mesura estarà en vigor a partir de l'octubre i fins al 31 de desembre, però Sánchez s'ha obert a prorrogar-ho “al llarg del pròxim any mentre duri aquesta situació tan difícil”.

“És raonable que tractem de reduir també la factura de la calefacció dels ciutadans”, ha defensat Sánchez en una entrevista aquest dijous al matí a la Cadena SER. El cap de l'executiu ha argumentat que aquesta rebaixa fiscal va en línia amb les “rebaixes fiscals selectives” que ha impulsat fins ara el govern espanyol per “protegir la classe mitjana treballadora” i als col·lectius vulnerables.

Sánchez també ha recordat que alhora l'executiu ha impulsat un “repartiment equitatiu del cost de la guerra” amb els impostos a les grans energètiques i les grans entitats financeres.

La rebaixa de l'IVA del gas és una de les mesures que reclamava el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pretenia plantejar-la dimarts al cara a cara al Senat amb Sánchez sobre el pla energètic. Sánchez ha afirmat que l'executiu no contempla un escenari de restriccions en el subministrament del gas.

Mercat elèctric europeu

El cap de l'executiu ha celebrat que la Comissió Europea s'hagi obert a reformar el mercat elèctric europeu i ha recordat que l'Estat espanyol fa un any que ho demana. “No hi ha temps a perdre”, ha dit Sánchez, que ha apuntat que una altra mesura acordada amb Brussel·les com és el mecanisme anomenat excepció ibèrica ha contribuït a contenir un 15% l'alça de la factura de la llum.