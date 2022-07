Més de 550 consultes i 200 estudis activats en dos mesos per instal·lar plaques solars en comunitats de Barcelona

Un total de 562 consultes de comunitats residencials i veïns i l'activació de 225 estudis específics són el balanç dels dos primers mesos de la iniciativa Moment Solar Barcelona.

Aquesta està impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i el Gremi d'Instal·ladors de Barcelona. S'ofereix a les comunitats una sèrie de facilitats per instal·lar plaques solars, com una trobada explicativa, projectes específics segons les necessitats, la tramitació de permisos i ajuts i el descompte de l'IBI del 50% els tres primers anys posteriors a la inversió, entre d'altres. Hi ha un grup de sis promotors actius, que expliquen la iniciativa als presidents de les comunitats.

Si la comunitat té interès, s’ofereix la possibilitat de fer una trobada explicativa en una reunió aportant un projecte específic acompanyats del Gremi d’Instal·ladors. Per tal de tirar endavant l’execució del projecte cal una majoria simple en una votació a la comunitat i assegurar que la coberta està en bon estat des d’un punt de vista funcional i estructural.

Es treballen uns models d'instal·lacions d’autoconsum possibles segons les necessitats de cada comunitat amb l'objectiu de trobar la millor opció. A través d'aquesta iniciativa, es dona tot el suport necessari per tal que la comunitat no hagi de fer els tràmits burocràtics.

L’autoconsum compartit pot arribar generar un estalvi del 25% anual de la factura de la llum, el que pot suposar fins a un estalvi de gairebé 200 euros.