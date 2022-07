Restringit l'accés a nou massissos i parcs naturals per l'alt risc d'incendi

El Departament d'Interior restringeix des d'aquest divendres i fins dimarts vinent l'accés a a nou massissos i parcs naturals per l'alt risc d'incendi.

La mesura s'ha adoptat després que la Direcció General d'Agents Rurals ha elevat el Pla Alfa de nivell tres per a 275 municipis de 20 comarques i preveu l'accés restringit a nou massissos: Montgrí, Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialp, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En els municipis que es troben en aquest nivell del Pla Alfa queden suspeses les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a algun nucli.

Segons Interior, es farà seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns es valorarà si és necessari prorrogar les mesures a partir de llavors o adoptar-ne d'altres.

A més de la restricció d'accessos a zones naturals i la suspensió d'activitats de lleure, també es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables.

D'altra banda, se suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs.

Alhora, se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l'ús d'eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s'han d'utilitzar per motius de força major s'ha de comunicar a agents rurals.

Totes les mesures seran vigents des de les 00.00 hores de demà divendres dia 15 de juliol fins a les 00.00 hores de dimarts dia 19, excepte les dues relatives a activitats de lleure i esportives que seran vigents a partir de les 12 hores de divendres amb la mateixa finalització.

Les comarques amb municipis afectats per les restriccions són l'Alt Empordà; Alt Penedès; Alt Urgell; Anoia; Bages; Baix Empordà; Baix Llobregat; Baix Penedès; Barcelonès; Garraf; Gironès; Maresme; Moianès; Noguera; Pallars Jussà; Pla de l'Estany; Segarra; Solsonès; Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Les restriccions s'apliquen a 275 municipis, amb el nivell 3 del Pla ALFA activat, mentre que en la resta de poblacions les mesures són recomanacions.

Crida a la prudència davant una onada de calor de risc màxim

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha alertat que preveuen una onada de calor "persistent", que s'allargarà en els propers dies, però que ara com ara no poden predir fins quan; amb temperatures màximes per sobre dels 40ºC i mínimes que superaran els 20ºC i humitats de dia i de nit inferiors al 30%.

"El Servei Meteorològic de Catalunya ens comunica que estem davant una onada de calor que, en els nivells establerts, és de 6 de 6, és a dir, el màxim", ha advertit Elena en una roda de premsa aquest dijous a la tarda per informar de les mesures preses davant d'una situació que, ha avisat, és de "màxima gravetat" i que no s'havia vist des del 1987 o el 2003.

El titular d'Interior ha fet una crida a la "responsabilitat" i a la "prudència" i ha indicat que els cossos de seguretat i d'emergències del departament es troben activats i que intensificaran la presència i activitat.

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha donat alguns consells per a la salut davant l'onada de calor, com hidratar-se sovint; fer esport a primera hora del dia o a última de la tarda; evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia i tenir especial cura de les persones vulnerables, com la gent gran, i anar-les a visitar i portar-los allò que els faci falta, sobretot si es tracta de medicació, ha dit.

Collserola

Collserola no és un dels parcs afectats per la restricció d'accés, si bé bona part dels municipis dels quals forma part sí que es troben en nivell 3 del Pla ALFA, com Barcelona o Sant Cugat. Per tant, s'apliquen en aquests municipis les restriccions de limitació de la circulació motoritzada en el medi natural i se suspenen les activitats d'educació en el lleure i activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. La Diputació de Barcelona senyalitzarà els accessos amb aquesta informació de restricció de circulació, no només a Collserola sinó també en altres espais naturals del litoral.

La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, ha assenyalat que el pla pot variar en els propers dies segons l'evolució de la situació i que, si empitjora, es podrien ampliar el nombre de municipis i massissos afectats per les restriccions.

154 campaments i rutes s'hauran de desplaçar a nuclis habitats

Les mesures aprovades davant l'alt risc d'incendi afecten un total de 154 activitats d'educació en el lleure amb 3.807 assistents, entre participants i monitors, que s'han de desplaçar a nuclis habitats o retornar al lloc d'origen de la ruta. Són les activitats que tenen lloc en els 275 municipis on s'ha activat el nivell 3 del Pla ALFA.

No s'anul·len les estades en cases de colònies ni casals, però les activitats que s'hi organitzin s'hauran de mantenir en l'entorn immediat als equipaments i s'hauran d’evitar les sortides al medi natural. Del total d'activitats afectades, hi ha 21 acampades afectades, amb 736 assistents, i 133 rutes suspeses, amb 3.071 assistents.

A més, 110 colònies i 2.026 casals d'estiu i casals esportius hauran de dur a terme les activitats en l'entorn immediat dels equipaments on tinguin lloc, amb 161.324 assistents afectats.

El director general de Joventut, Àlex Sastre, acompanyat de representants dels Agents Rurals i Protecció Civil, s'ha reunit amb les principals entitats d'educació en el lleure per informar-los de la mesura.