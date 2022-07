Ecologistes reclamen restriccions en el transport i la indústria per fer front a l’episodi de contaminació per la calor

Ecologistes en Acció ha reclamat aquest dimecres restriccions en el transport i la indústria per fer front a l’episodi d’alta contaminació per la onada de calor.

L’entitat avisa que l’episodi d’altes temperatures està provocant que es disparin els nivells d'ozó en l'aire, per efecte combinat dels elevats registres i de les emissions contaminants del trànsit rodat, el transport marítim i aeri i la producció més gran d'electricitat en centrals tèrmiques, per l'ús d'aire condicionat. De fet, afirma que en la tercera part de les 500 estacions que mesuren ozó a Espanya s'està superant l'objectiu establert per la normativa per a protegir la salut.

També alerta que en comunitats autònomes com Catalunya, Andalusia, Extremadura o Madrid porten gairebé una setmana “per sobre del límit legal”. En aquest sentit, Ecologistes carrega directament contra “la passivitat” de les administracions autonòmiques i locals, que segueixen “sense elaborar els preceptius plans de millora de la qualitat de l'aire respecte a l'ozó”.

“El valor objectiu per a la protecció de la salut humana està establert per la normativa en 120 micrograms d'ozó per metre cúbic d'aire, mesurats en períodes de vuit hores, i no haurà de superar-se més de vint-i-cinc dies a l'any”, recorda.

L’entitat també assenyala que l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) estima entre 1.500 i 1.800 les morts prematures anuals a l’Estat produïdes a conseqüència de l'exposició a nivells d'ozó com els registrats aquests dies. “L'ozó, a més de per a les persones, també és tòxic per a la vegetació, i danya els boscos i redueix la productivitat dels cultius”, avisa.