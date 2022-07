L'obligació de contractar productes i les comissions, entre les queixes més habituals dels usuaris de banca

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va rebre el 2021 més de 46.600 reclamacions relacionades amb les finances i els serveis bancaris el 2021.

Entre totes elles, en destaquen les relacionades amb l'obligació de contractar “productes addicionals” als préstecs o les hipoteques, la modificació de les condicions dels comptes, el cobrament de comissions per descoberts, els tràmits per tancar els comptes i els problemes amb el “crèdit revolving”. L'entitat ha recomanat en un comunicat emès aquest dilluns revisar detalladament les condicions dels contractes i estar atents a les comunicacions que envia el banc per evitar malentesos i cobraments.

“De vegades, les consultes i reclamacions financeres que rep (l'OCU) són fruit d'un simple malentès, d'altres d'una comunicació no advertida, però sovint tenen a veure amb males pràctiques”, apunta l'organització.

Sobre una de les queixes més freqüents, relativa a la contractació de productes complementaris, l'OCU avisa que a contractació d'un préstec pot implicar un cost afegit, com ara mantenir un compte obert a l'entitat.

Tanmateix, l'agrupació de consumidors apunta que el banc no pot incrementar de manera unilateral la comissió si el compte es va obrir i es fa servir només per a la gestió del préstec o el dipòsit.

Un altre dels assumptes destacats està relacionada amb els números vermells. Així, l'OCU indica que, segons el Banc d'Espanya, el cobrament de comissions només és procedent si l'entitat ha dut a terme una gestió individualitzada i és d'acord amb el cost suportat per l'entitat.

“No es podrà aplicar de manera automàtica davant de qualsevol deute. Per tant, no n'hi ha prou de remetre una carta generada per ordinador”, destaca l'organització.

L'OCU recomana revisar les condicions dels productes contractats i, en cas que l'entitat hagi actuat de manera incorrecta, presentar una reclamació davant del servei d'atenció al client de cada entitat. Si la resposta no és favorable, es pot enviar una reclamació davant el Banc d'Espanya.