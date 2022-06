El Govern considera “absolutament insuficient” el bo de lloguer jove i demana a l’Estat que dupliqui la partida

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha considerat “absolutament insuficient” el bo de lloguer jove impulsat per l’Estat que s’ha posat en marxa aquest dimecres i ha demanat a l’executiu de Pedro Sánchez que dupliqui la partida de 29 milions d’euros destinada a Catalunya.

En una atenció als mitjans al Parlament, Cervera ha explicat que fins a dos quarts de cinc de la tarda d’aquest dimecres s’havien rebut 15.000 peticions per rebre l’ajut, quan es calcula que els 29 milions poden abastar 9.666 expedients. Cervera ha recordat que Catalunya acull el 17% de joves de tot l’Estat que es poden acollir a la iniciativa i el 25% d’habitatges de lloguer. Per això calcula que farien falta 60 milions per atendre totes les peticions.

Cervera ha celebrat que la recepció de sol·licituds “ha anat bé” i no hi ha hagut col·lapses al sistema informàtic, per bé que a primera hora del matí les peticions d’entrada es comptaven per milers.

Ara, de les 15.000 sol·licituds caldrà determinar si la documentació és correcta, però, en cas afirmatiu, Cervera subratlla que “al matí ja s’haurà acabat la possibilitat de poder concedir un ajut que l’Estat va marcar com a mesura estrella, i que nosaltres des del començament vam veure insuficient”.

La consellera ha lamentat que la convocatòria està “mal dimensionada i mal finançada”, i ha recordat que des del principi l’executiu català havia demanat poder-la adaptar a la singularitat territorial catalana. “No és el mateix una sol·licitud d’un jove de l’Ebre que una d’un jove de Barcelona”, ha exemplificat.