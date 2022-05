Detecten contaminació per nitrats en la meitat de les aigües superficials i subterrànies analitzades a Catalunya

Les entitats ecologistes Greenpeace i ADDA han detectat contaminació per nitrats en la meitat dels 31 mesuraments d'aigües subterrànies i superficials que han fet a Catalunya durant l'últim any. S'han fet 32 mesuraments: 16 a la demarcació de Barcelona, ??nou a Girona, tres a Lleida i quatre a Tarragona.

Un va ser en aigua de consum, 26 en aigües superficials i cinc en aigües subterrànies. Els cinc mesuraments en aigües subterrànies indiquen contaminació per nitrats, per sobre de 37,5 mg/l, i fins i tot quatre donen valors iguals o superiors a 100 mg/l, és a dir mesuraments que indiquen que les aigües estan molt contaminades. Pel que fa a les aigües superficials, dels 26 mesuraments, 11 van superar el màxim legal de 50 mg/l.

Per a les aigües subterrànies la concentració més elevada va ser de 200 mg/l i es va detectar en una font a Gironella (Berguedà), ​​l'11 d'agost del 2021. La concentració més elevada dels mesuraments d'aigües superficials es va trobar a Veciana (Anoia), ​​el 13 de desembre de 2021, en un petit rierol i tenia una concentració de nitrats de 89 mg/l.

Catalunya destaca per ser la primera comunitat autònoma en producció de carn de porc, amb 1.888.710 tones anuals, i la segona amb més producció d'aliments d'origen animal, només darrere de Galícia, amb un total de 3.139.384 tones el 2019. Amb 8,1 milions de porcs i 650.000 vaques, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb el cens de porcí més gran i la quarta pel que fa a cens boví. Tot i els problemes que se'n deriven, la cabanya ramadera ha augmentat un 10% i un 11% respectivament per a aquestes espècies des del 2015.

“Catalunya ha estat la porta d'entrada i el laboratori de proves i de creixement de la indústria càrnia a la península ibèrica. El nombre d'explotacions és excessiu des de fa quatre dècades. L'alta concentració de porcs genera un gravíssim problema ambiental, de respecte pels animals i de salut pública, que ha estat amagat sistemàticament”, ha afirmat Jordi Gispert, coordinador d'ADDA per a Catalunya. “És urgent incrementar la pressió social per obligar els gestors a passar a l'acció i anar cap a un veritable i més que necessari canvi de model”, ha afegit.

Per a la realització d'aquest projecte, Greenpeace va distribuir mesuradors de la concentració de nitrats a l'aigua a col·lectius de totes les comunitats autònomes, va desenvolupar una guia metodològica, va donar formació específica i va fer un acompanyament constant a aquests col·lectius. A causa del seu èxit, s'ha decidit conjuntament seguir els treballs almenys un any més, oferint-ho a altres col·lectius, millorant-ho amb els aprenentatges del primer any d'activitat i incloent-hi alguna novetat, com l'aparell viatger amb el qual es pretén donar resposta a moltes sol·licituds que s'han rebut a Greenpeace per fer mesuraments puntuals a determinats llocs. Qualsevol persona o col·lectiu interessat a participar en aquesta versió del projecte només s'ha d'inscriure i des de Greenpeace se n'organitzarà el funcionament.

Després d'un any de mesuraments, Greenpeace ha publicat aquest dimecres l'informe 'Amenaça invisible: la contaminació de l'aigua per nitrats', juntament amb un mapa interactiu, que recull els resultats de les anàlisis efectuades per la Xarxa Ciutadana de Vigilància de la Contaminació de l'Aigua per Nitrats. “Davant l'insuficient control per part de les administracions públiques sobre la qualitat de les aigües espanyoles, Greenpeace va decidir fa un any sumar el seu granet de sorra repartint mesuradors de nitrats per totes les comunitats autònomes de l'estat perquè fossin els mateixos veïns qui, de manera voluntària, poguessin controlar el nivell de nitrats de les aigües”.