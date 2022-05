Conveni per aconseguir que 2.000 famílies de Barcelona instal·lin plaques solars als seus edificis residencials

L'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i el Gremi d'Instal·ladors han signat un conveni per impulsar la instal·lació de plaques solars en edificis residencials. Es tracta de 'Moment solar Barcelona', iniciativa a través de la qual es vol aconseguir que unes 2.000 famílies disposin d'energia renovable aquest any mitjançant la instal·lació de panells solars.

Això suposaria unes 100 comunitats de veïns amb capacitat de generar la seva pròpia electricitat. El conveni planteja un treball de porta a porta en un centenar de comunitats, on s'explicarà la iniciativa i, si hi ha interès, es farà una reunió aportant el projecte específic per aquella comunitat.

Per tal de tirar endavant l’execució del projecte cal una majoria simple en una votació a la comunitat i assegurar que la coberta està en bon estat des d’un punt de vista funcional i estructural. Si la proposta tira endavant, serà l'instal·lador que la comunitat esculli el que mourà els permisos necessaris, tramitarà els possibles ajuts que existeixin, farà l'execució de la instal·lació, la legalitzarà, la gestionarà i, si així s'acorda, la mantindrà.

Estalvi de gairebé 200 euros anuals

Una comunitat que aposti per l'autoconsum pot arribar generar un estalvi del 25% anual de la factura de la llum, el que pot suposar fins a un estalvi de gairebé 200 euros. A més l’Ajuntament descomptaria l’IBI del 50% els tres primers anys posteriors a la inversió, i en el cas de Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), el valor total bonificat és del 95% del cost total de la llicència d’obres. 'Moment solar Barcelona' acompanyarà també en la tramitació per accedir a totes les subvencions disponibles per tal que el cost de la instal·lació es pugui amortitzar en un termini de dos a tres anys.

L’Agència de l’Energia de Barcelona impulsarà també una campanya comunicativa i comptarà amb un equip d’informadors per explicar el projecte i fer efectiva la realització de les instal·lacions. El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona ajudarà a arribar a les comunitats de veïns i el Gremi d'Instal·ladors de Barcelona assegurarà instal·lacions professionals que compleixen amb tots els requeriments tècnics i de legalització a un cost raonable.