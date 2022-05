La Generalitat elabora el mapa del fons marí de Catalunya més complert i extens fet fins ara

L’obtenció de dades s’ha dissenyat en tres etapes. La primera consisteix en la presa d’informació geofísica del fons marí, que permet entendre l’estructura i composició del medi, la segon correspon a la part d’informació biològica que identifica els hàbitats existents i, finalment, una tercera etapa d’analitzar i integrar la informació per obtenir les basses cartogràfiques que conformaran el mapa.

El mapa també facilitarà informació bàsica per a la gestió integral de platges i zones dunars, dels sistemes de sanejament costaners i regulació de les autoritzacions d’abocaments a mar, la gestió del litoral en les autoritzacions dels serveis de temporada, les autoritzacions d’obres en domini públic marítimo-terrestre, els dragats i abocaments de sorres a platges o en aigües someres, i en construccions d’infraestructures que requereixen l’ocupació dels fons marí.

Així mateix serà de gran ajut en la planificació de l’espai marí i la gestió pesquera i d’altres activitats marítimes com els centres d’immersió o la nàutica recreativa, l’anàlisi dels efectes sobre els hàbitats d’interès pesquer de les instal·lacions i actuacions que es desenvolupen en el medi marí, la promoció i declaració de zones de protecció pesquera i el reforç de la funció d’inspecció.

El mapa, que abasta tot el litoral català, des de la línia de la costa fins els 50 metres, contindrà informació cartogràfica detallada dels hàbitats marins, així com el model d’elevacions de la franja litoral, la batimetria i els tipus de fons, entre d’altres. “Fins ara hem tingut informació a pedaços obtinguda amb diferents metodologies i moments temporals. Ara en tindrem una fotografia fixa de com és el fons marí a Catalunya”, ha afegit Joan Ylla.

A bord del vaixell que fa el mapeig, que aquests dies té la base al port de Vilanova i la Geltrú, Sara Pont Gasau, cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, ha recordat que el mapa és un reclam històric que permetrà a totes les unitats amb competències en l’àmbit marí i marítim, planificar i fer una gestió sostenible dels usos i activitats que s’hi desenvolupen per assolir el bon estat ecològic.

“Ens permetrà posar llum a la cap blava que tenim als mapes i saber on es poden fer unes activitats o altres minimitzant l’afectació sobre el medi marí”, destaca Joan Ylla Boix, cap de Servei de Control i Acció Marítim. Entre d’altres, permetrà actuar amb la mínima afectació a les praderies de posidònia, tirar cable marí amb més precisió o saber d’on extreure sorra per regenerar platges.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació