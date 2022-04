L'impost mínim del 15% a les multinacionals augmentaria fins a 14 punts la recaptació global

El Fons Monetari Internacional (FMI) calcula que l'impost mínim del 15% a les multinacionals a partir del 2023 —ratificat a l'octubre per l'OCDE i el G-20— augmentaria fins a 14 punts la recaptació global.

“Aquesta mesura del 15% d'impost mínim de societats per a les grans empreses suposaria un increment de la recaptació global d'uns 5,7 punts per la pujada addicional de l'impost general i d'uns altres 8,1 punts per la menor competència fiscal”, ha apuntat l'FMI en un informe publicat aquesta setmana. De fet, la institució internacional assenyala que el 60% dels beneficis de les grans corporacions són “en excés”, gràcies a l'evasió fiscal, els monopolis i els oligopolis, i considera “històric” l'acord entre l'OCDE i el G-20.

“S'hauria de fer molt més, però. La coordinació internacional en matèria d'impostos és ara més necessària que mai”, han reclamat des de l'FMI, que apunta que la globalització i la digitalització han afavorit cada cop més una tributació menor de les grans empreses. “Una situació que agreuja el risc que les inversions públiques i la despesa social siguin insuficients en una lluita contra el canvi climàtic i davant la necessitat de reduir la desigualtat”, han assenyalat des del Fons Monetari Internacional, que en un segon informe també s'ha referit a canvis en el comerç mundial. “El comerç global necessita més diversitat, no menys”, ha alertat l'FMI, que ha posat sobre la taula els problemes de subministrament pel conflicte a Ucraïna o les severes restriccions per la pandèmia.

“Els països amb socis comercials que van aplicar confinaments més rigorosos van experimentar caigudes més marcades de les importacions. Una major diversificació de les cadenes de valor podria esmorteir les futures crisis”, ha conclòs el Fons Monetari Internacional.