El Govern i els agents socials acorden la creació d'un grup de treball per combatre l'encariment de l'energia

El Govern, els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT) i les patronals Pimec i Foment del Treball han acordat la creació d'un grup de treball per fer un seguiment de l'evolució del preu de l'energia i prendre decisions per combatre l'escalada de preus.

“De la mateixa manera com vam fer durant la pandèmia amb el Procicat, volem tenir un pla d'acció per poder prendre mesures”, ha explicat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, després de la reunió celebrada al Palau de la Generalitat. En la trobada d'avui, les parts han acordat la necessitat d'establir aquest grup de treball, i serà a partir de la setmana vinent que es definirà la seva metodologia i àmbit d'actuació.

La previsió és que aquest grup de treball estigui format per representants de Govern, els sindicats, les patronals, representants de diferents sectors econòmics –com per exemple l'energètic- i figures vinculades a eines de finançament públic com l'Institut Català de Finances (ICF). Segons Pacheco, la guerra de Rússia ja està afectant “elements fonamentals” de l'economia i remarca la importància de crear mecanismes per “protegir les empreses”.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de Pimec, Antoni Cañete, qui ha subratllat la necessitat de prendre decisions “urgents” en matèria energètica. “No podem esperar a l'abril”, ha indicat, tot recordant que la patronal ja està detectant tancaments d'empreses per manca de subministraments o perquè els seus costos operatius són més grans que els seus ingressos. “Les pimes tenen una rendibilitat mitjana del 6%, i el cost de l'energia representa un 10%; si els costos energètics es dupliquen, tenim moltes empreses que no poden obrir perquè estan perdent diners”, ha comentat.

Davant la situació actual, Cañete ha instat al grup de treball definit aquest divendres que posi en marxa “tots els elements dels quals Catalunya disposa” per injectar liquiditat al teixit empresarial. En aquest sentit, el màxim representant de Pimec ha proposat que l'Institut Català de les Finances (ICF) obri noves línies de crèdit i que s'activin les Societats de Garanties Recíproques (SGR).

Per altra banda, Cañete ha remarcat que l'Estat espanyol ja disposa de mecanismes per reduir el cost de l'energia i ha demanat a l'executiu que aposti per un sistema de preus real i aparqui el sistema marginalista actual, així com que avanci en la transició ecològica. “És un moment per canviar el 'pool' elèctric i abandonar el sistema actual, cosa que reduiria el preu de la llum dels 500 euros MWh actuals als menys de 200 euros”, ha indicat.