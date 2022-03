El consum de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús cau prop d'un 70% a Catalunya en tres anys

El consum de bosses de plàstic de nanses d'un sol ús (BPNU) s'ha reduït prop d'un 70% a Catalunya en tres anys, segons un estudi encarregat per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Cada persona va consumir de mitjana 158 bosses d'aquest tipus el 2018 (1.195 milions de BPNU en total), una xifra que es va reduir a 49 unitats el 2020 (375 milions en total), segons l'estudi de l'ARC, que ha recordat que l'any 2017 va entrar en vigor a Catalunya l'obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanes d'un sol ús a tots els comerços i supermercats, en compliment de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, pionera a l'estat espanyol.

El canvi de 2007 a 2020: d'una bossa de plàstic per dia a una a la setmana

L'any 2020 el percentatge de reducció total assolida des dels valors inicials de l'any 2007 (que eren de 327 bosses per persona i any) ja era del 85%. És a dir, s'ha passat de consumir pràcticament una bossa d'aquest tipus per persona cada dia a menys d'una a la setmana. El mateix estudi ha analitzat el consum actual de bosses de tot tipus i de safates d'un sol ús.

L'any 2020 cada persona va consumir 199 bosses de caixa i enviament a domicili (24% de plàstic d'un sol ús, 23% de paper, 36% de plàstic reutilitzable, 13% de plàstic compostable i 4% d'altres materials), 355 bosses de secció (les que es fan servir per al producte fresc o a granel com, per exemple, la fruita o el peix), i 53 safates d'un sol ús per a productes envasats en els propis establiments.

Des de l'1 de gener de 2021 es prohibeix el lliurament de les bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres que s'ofereixen als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, la venda online i lliurament a domicili. L'ARC va fer una campanya en línia per donar a conèixer aquest canvi legislatiu. Segons el Departament d'Acció Climàtica, l'ús excessiu de les bosses de plàstic ha perjudicat "greument" el nostre entorn, essent especialment crítica la contaminació de mars i oceans. Diferents estudis indiquen que més d'un milió d'aus i més de 100.000 mamífers marins moren a conseqüència dels plàstics que arriben al mar.