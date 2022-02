Menys d'un 10% del plàstic generat al món es recicla, segons l'OCDE

L'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha publicat un informe on assenyala que l'any 2019 només un 9% dels plàstics utilitzats al món es van reciclar. Un 50% va acabar a l'abocador, un 22% va eludir el sistema de gestió de residus i va acabar filtrant-se al medi ambient, i un 19% es va incinerar.

L'organització afirma que la producció mundial de plàstic s'ha duplicat en les últimes dues dècades fins arribar als 460 milions de tones. Com a conseqüència, els residus plàstics generats també s'han duplicat fins arribar als 353 milions de tones l'any 2019. Els països de la OCDE són els responsables de gairebé la meitat de les deixalles plàstiques generades.

En relació a l'increment en la generació de deixalles plàstiques, l'OCDE apunta que gairebé dos terços d'aquestes provenen de plàstics amb una vida útil inferior als cinc anys.

L'informe de l'OCDE detalla que la major part de la contaminació per plàstics prové de la recollida i eliminació inadequada dels residus coneguts com a macroplàstics, però les fuites de microplàstics com els pellets de plàstic industrials o els tèxtils sintètics també són un “gran problema”.

El 2019, 6,1 milions de tones (Mt) de residus plàstics es van filtrar als ambients aquàtics i 1,7 Mt van anar a parar als oceans. Tal i com apunta l'informe, s'estima que hi ha 30 Mt de residus plàstics als mars i oceans, i 109 Mt més als rius. Segons l'OCDE, els plàstics representen el 3,4% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle.

L'organització fa una crida a “l'acció i cooperació internacional” per reduir la producció de plàstic mitjançant la innovació, un millor disseny dels productes i el desenvolupament d'alternatives respectuoses amb el medi ambient. En l'informe denuncien que les polítiques de gestió de residus plàstics s'estan quedant “curtes”, i assenyalen que les prohibicions i impostos sobre els plàstics d'un sol ús a més de 120 països arreu del món no són mesures suficients per reduir la contaminació.

La crisi de la Covid-19 va provocar una disminució del 2,2% en l'ús de plàstics el 2020 a mesura que l'activitat econòmica es va alentir, segons explica l'OCDE. No obstant això, es va produir un augment de les deixalles, els envasos per a menjar per emportar i els equips mèdics de plàstic, com ara les màscares. Amb la represa de l'activitat econòmica al 2021, el consum de plàstics ha tornat a repuntar.