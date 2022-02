Les empreses podran optar a ajuts directes de fins a 150.000 euros per innovacions que combatin el canvi climàtic

El Govern destinarà 30 milions d'euros en quatre anys a ajuts directes per fomentar la innovació empresarial en el canvi climàtic. El programa ProACCIÓ Green, impulsat pel Departament d'Empresa i Treball i d'Acció Climàtica, espera impulsar 1.400 projectes de recerca i desenvolupament fins al 2026.

Les empreses podran optar a tres tipus d'ajuts directes de fins a 150.000 euros per innovacions d'alt risc que combatin el canvi climàtic. A més, les pimes tindran l'opció de demanar 8.000 euros per contractar serveis d'assessorament i acompanyament perquè adquireixin eines concretes per començar processos en el camp de la sostenibilitat. La meitat dels recursos s'extrauran de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles.

Pel que fa al finançament restant, 3 milions vindran de les arques de l'Agència Catalana de Residus; i 12 milions dels fons d'ACCIÓ. El pressupost es repartirà de manera homogènia al llarg dels quatre anys que s'implementi el programa, començant pels 7,5 milions que es desplegaran durant el 2022.

El Departament d'Empresa treballa amb la voluntat que les pimes puguin accedir als ajuts d'assessorament i acompanyament en les “pròximes setmanes”. En canvi, les companyies que vulguin sol·licitar els recursos per finançar projectes tecnològics d'alt risc hauran d'esperar a l'estiu.

El ProACCIÓ Green és “el programa d'ajuts d'innovació, recerca i desenvolupament més gran posat en marxa per la Generalitat en l'àmbit de la sostenibilitat”, ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en una roda de premsa aquest dimecres. El conseller s'ha mostrat convençut que la iniciativa serà “l'impuls de bons projectes que contribuiran a la neutralitat climàtica i generaran oportunitats de negocis”.

El Govern vol “fer costat a les empreses” perquè vegin “la necessària adaptació a l'emergència climàtica com una oportunitat i no com un problema”, ha dit la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, que també ha participat en la roda de premsa celebrada a la seu d'ACCIÓ. La també titular d'Alimentació i Agenda Rural ha destacat que a banda de “mitigar” els efectes del canvi climàtic “és hora de desenvolupar polítiques d'adaptació" i "d'incorporar la circularitat i la gestió de residus en tota l'activitat empresarial”.

En aquest punt, Jordà ha assenyalat que el sector industrial i energètic és responsable del 45% d'emissions de CO2 que s'emeten a l'atmosfera a Catalunya. Segons la consellera, ProACCIÓ Green serà una “excel·lent eina” per acompanyar el teixit productiu català en la transició energètica i la descarbonització.

“Hi ha poques vies tan efectives per impulsar canvis a la societat com les que pot activar l'empresa mitjançant la innovació. La lluita climàtica no és una excepció”, ha afegit Torrent. El conseller ha explicat que totes les empreses que ho vulguin podran sol·licitar-ho, però que els ajuts estan adreçats sobretot a l'àmbit industrial.

En aquest sentit, Torrent ha posat com a exemple d'innovacions tecnològiques transformadores que volen impulsar la feina de l'empresa Sorigué, amb seu a Lleida, que ha desenvolupat filtres d'aigua a base de residus de pneumàtics o la barcelonina Premium PSU, que ha dissenyat un carregador sense fils per al vehicle elèctric.

A més, el programa també inclou l'organització de jornades, seminaris i tallers de transformació amb eines concretes per augmentar el nombre de pimes que aposten per la sostenibilitat.

Aquests ajuts s'inspiren en una línia d'impuls als nuclis de recerca finançada amb el cànon de residus que ha rebut 5 milions d'euros des del 2018.