Eixample Respira reclama a la Generalitat un gran pacte contra la contaminació a l'àrea metropolitana

La plataforma ha lamentat que fins ara aquesta problemàtica s'ha obviat per part de les administracions al llarg d'anys i s'han incomplert les normatives europees. Recorden que a Barcelona i la seva àrea metropolitana resideixen la meitat dels catalans.

L'organització ha expressat la seva preocupació per la contaminació i pel soroll i ha reclamat mesures urgents amb un calendari d'execució i avaluació. Ha considerat que aquestes passen, inevitablement, per una reducció dràstica del trànsit viari, tot recordant que la pandèmia va ha suposat un parèntesi, però que aquest hivern, les emissions de diòxid de nitrogen s’han situat a nivells del 2019.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació