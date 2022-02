Greenpeace insta les entitats financeres a desmarcar-se de la CE i no etiquetar les nuclears i el gas com a sostenibles

Greenpeace considera que la proposta de la Comissió Europea per etiquetar com a verdes les inversions en energies nuclears i gas natural és “polèmica” i insta a totes les entitats financeres a desmarcar-se de Brussel·les.

En un comunicat emès poc després que l'executiu comunitari presentés el seu pla de taxonomia verda, l'organització ecologista titlla d'“intent de robatori” el projecte i denuncia que aquest només busca satisfer dues indústries “desesperades” per mantenir el negoci. Greenpeace assenyala a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, com a responsable d'aquest “intent de robatori”, i afirma que la proposta és “l'acció de greenwashing més greu dels últims temps”.

Pel que fa a la transcendència d'aquesta proposta, els governs europeus així com també el Parlament Europeu tenen l'opció de tombar-la, però necessiten una àmplia majoria per poder-ho fer. És per aquest motiu que en el seu escrit, Greenpeace crida a tots els països membres de la Unió Europea a fer-la caure, atès que aquesta “es burla de les reivindicacions de la UE en matèria de clima i medi ambient”. En la mateixa línia, aquest moviment ecologista també ha fet una crida a totes les institucions financeres europees per tal que no categoritzin les inversions nuclears i de gas com a “mediambientalment sostenibles”. Els demana que siguin “transparents” i que basin les seves decisions d'inversió energètica i climàtica “en la ciència”.

L'Organització Europea del Consumidor (BEUC) també s'ha sumat a la denúncia contra la nova proposta de taxonomia verda. En el seu comunicat afirmen que es tracta de “greenwashing institucional” i temen que el pla acabi impedint que els consumidors inverteixin “de manera sostenible”. La directora general de BEUC, Monique Goyens, ha instat els consumidors “a no confiar en aquesta taxonomia com a eina d'inversió”, i ha sentenciat que el pla és “completament innecessari” perquè no impedeix que els països preguin les seves pròpies decisions en matèria d'ús energètic.

BEUC reivindica que Brussel·les faci servir l'argument de “transició energètica” per poder seguir “subvencionant les seves indústries amb els diners dels consumidors”, i tanca el seu comunicat afirmant que la Comissió Europea “ha fracassat completament a l'hora de considerar les expectatives dels consumidors”.