La pandèmia impulsa l'interès per productes de neteja sostenible catalans ja exitosos a l'estranger

L'interès pels productes de neteja ecològics va a l'alça a les llars catalanes. Incasa i Careli 2007, dues empreses catalanes que són dels principals fabricants a l'Estat i amb més de deu anys d'experiència en el sector, han constatat un intens auge en les vendes en el darrer any. També la pastilla efervescent ecològica que produeix l'empresa Baula ha arribat a multiplicar per sis les seves vendes.

L'emergència climàtica és, segons les empreses, una de les claus que expliquen el canvi de mentalitat del consumidor. També que les prestacions dels productes no divergeixin tant dels seus homòlegs convencionals i uns preus cada vegada més baixos. En aquest context han sorgit noves empreses, com ara Natulim, impulsada per dos joves enginyers en plena pandèmia.

L'empresa Incasa, amb seu a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedés), va apostar fa una dècada per començar a fabricar productes ecològics. Va ser el primer a obtenir el certificat ECO de la Unió Europea a l'Estat i en els darrers anys s'ha convertit en un dels principals fabricants de productes de neteja ecològics a Europa, on fan la marca blanca de grans distribuïdors. En canvi, al mercat intern els hi ha costat més. “Vam apostar pel mercat internacional perquè al nacional no hi havia el mateix interès entre els distribuïdors”, reconeix Joan Fàbrega, director comercial del negoci.

Amb la pandèmia, però, la situació ha canviat. Malgrat que el 2020 no va assolir els números esperats, aquest 2021 sí que han percebut un auge important. Fàbrega, però, recalca que cal tenir en compte que pràcticament es partia de zero. “La presència dels productes de neteja ecològics als lineals dels supermercats era molt baixa”, diu. Per això, preveu, que ara tot just “estem a la punta de la llança, els creixements sí que seran importants en els propers anys”.

Per a Careli 2007, nascuda en el marc de la crisi financera del 2008 a Vic (Osona), la pandèmia també ha estat un revulsiu. Són un dels principals fabricants a l'Estat. La seva marca blanca ha passat de significar el 10% del total de la seva facturació l'any 2020, al 30% aquest 2021. La CEO de l'empresa, Elisabet Jordà, corrobora que a l'Estat els ha costat incentivar aquesta tipologia de productes. “El fre no sempre és el consumidor, sinó que els grans distribuïdors hi apostin”, afirma, tot assegurant que “no és fàcil col·locar-te en un lineal quan ets poc conegut”.

Per a ells, doncs, ha estat el canal en línia el que els ha obert un “món”, així com també al mercat internacional. “Ja tenim presència a França i Portugal i per aquest any estem estudiant l'entrada a nous països”, explica.

Baula va néixer el 2016 d'un projecte de recerca del Parc Científic de Barcelona. Les seves pastilles ecològiques de neteja efervescents, fabricades a la capital catalana, van arribar al mercat el 2018. Al 2020 van multiplicar les seves vendes per 17 i al 2021 per 6. Treballen amb grans multinacionals tot i que, com els ha passat a la resta de fabricants, el major interès l'han trobat al mercat internacional. “Europa ens ha ensenyat el camí, que no estàvem equivocats”, apunta el CEO de l'empresa, Jordi Caparrós. En l'actualitat venen a més de 27 països i estan presents en els principals supermercats ecològics del centre d'Europa. Aquest 2022 preveuen obrir nous mercats al continent americà.

Més consciència

Els fabricants coincideixen en assenyalar que, arran de la pandèmia, hi ha més consciència entre la ciutadania sobre la necessitat d'apostar per productes sostenibles. “La gent s'ha adonat que si desequilibres el sistema tenim un problema i que cal buscar una solució, cal ser més sostenible”, diu la CEO de Careli 2007. També, afegeix el director comercial d'Incasa, el fet que les noves generacions “són més sensibles amb el missatge que cal protegir el planeta”.

No obstant això, els principals fabricants comparteixen que l'èxit que tenen a Europa contrasta amb una gran barrera al mercat nacional: el distribuïdor, especialment aquells més grans que no acaben de creure en el producte ecològic i no el volen introduir en el lineal. “Està clar que sí el consumidor ho té, ho tria”, diu Jordà.

Nascuts en plena pandèmia

Precisament la pandèmia és el que va dur a Lluís Montull i al David Valls, tots dos enginyers, a llançar-se al món dels productes de neteja ecològics. Partint de les tovalloletes atrapa-colors, van idear la formulació per fer detergent ecològic en tires biodegradables, sense microplàstics i fosfats. S'emmagatzemen en una caixa compostable i fins i tot la tinta que han fet servir és ecològica. “Tot plegat ens permet estalviar milions d'ampolles de plàstic, inclòs el suavitzant, ja que també l'incorpora”, diu Valls. “Al final el 90% del detergent acaba sent aigua i líquid, d'aquesta manera l'estalviem”, afegeix Montull.

En menys d'un any l'empresa que van fundar, Natulim, amb seu a Martorelles (Vallès Oriental), ja suma més de 20.000 clients a través de la seva web i algun petit comerç. Imminentment, començaran a exportar a França i Portugal, amb la intenció que, a final d'any, ampliïn a més països com Itàlia, Bèlgica, Alemanya i Holanda.

“És una lluita de tots”

Incasa va apostar per obrir una línia de fabricació ecològica conscients que calia fer alguna cosa per reduir l'impacte mediambiental dels productes de neteja. Les prestacions, recalca Fàbrega, són les mateixes que les que ofereix un producte no ecològic i els preus, amb els anys, s'han començat a “alinear”.

El sector de la neteja és, segons Caparrós, un dels que més contamina. “Tot el que utilitzem acaba al mar i hem de tenir en compte el cost que té també reciclar”, justifica, tot afegint que “si prenem consciència des de la neteja, però també des de d'altres sectors, podrem canviar les coses”.

També la CEO de Careli 2007 apel·la al fet que la transformació del sector de la neteja i l'aposta pels productes ecològics és “un petit gra de sorra per la societat” i una manera de “netejar sense embrutar el planeta”. “Eliminar envasos i reduir el cicle de vida del producte és un primer pas”, afegeix.

La formulació i l'emmagatzematge

Els fabricants de productes de neteja ecològica han ideat diferents vies per assolir un resultat sostenible. En el cas de Careli 2007, es caracteritzen per haver aconseguit fer tota classe de productes de neteja, des de detergent, netejavidres, rentavaixelles o fins i tot ambientadors, en càpsules hidrosolubles. Aquestes s'emmagatzemen en envasos biodegradables i compostables. “Això ens permet que el cicle complet sigui eco”, diu la CEO. Les càpsules, a més, tenen la certificació vegana que corrobora que tots els components són vegetals i no s'han testat en animals.

A Incasa, per la seva part, la seva línia sostenible es caracteritza per una formulació completament ecològica. Fabriquen principalment detergents i suavitzants. Pel que fa a l'emmagatzematge utilitzen diferents formats i tots són “lliures de plàstic”, assegura Fàbrega. Els productes que fabriquen embotellats són en recipients de plàstic reciclat. Pel que fa a les càpsules, s'emmagatzemen en capses de cartró o paper.

Baula ha optat per fabricar uns comprimits efervescents, elaborats amb ingredients d'origen natural que, un cop el consumidor ho barreja amb aigua, es converteix “en el producte que desitja, des de netejadors de terra, bany, multiús o desengreixant”, explica Caparrós, que recalca que amb aquesta fórmula eviten tant el plàstic com “consums de diòxid de carboni, perquè estalviem en el transport de, per exemple, l'aigua”. Les pastilles s'emmagatzemen en uns sobres biodegradables.