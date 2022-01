Catalunya tanca el 2021 amb un descens rècord de desocupació i la taxa d'atur més baixa des del 2008

Catalunya tanca el 2021 amb 395.400 aturats entre octubre i desembre, una caiguda trimestral de 31.300 persones (-7,32%) i un descens de 142.500 desocupats respecte a l’any anterior (-26,49%), el percentatge de descens més alt des del 2008, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA).

La taxa d’atur ha caigut set dècimes respecte al trimestre anterior i ha arribat al 10,16%, un valor que tampoc no s'assolia des del 2008. Pel que fa als ocupats, l'últim trimestre de l'any va acabar amb 3.498.100 persones treballant. Aquesta xifra suposa un increment de 18.700 ocupats (0,54%) respecte al tercer trimestre i un augment de 157.600 llocs de feina (+4,71%) en comparació amb el 2020.

Tant la xifra d'ocupats com d'aturats milloren en aquest nou balanç de l'EPA els indicadors previs a la pandèmia. D'aquesta manera, durant el quart trimestre de 2021 s'han registrat 10.400 desocupats menys i 20.000 ocupats més que fa 2 anys.

Aquesta tendència s'ha notat en la taxa d'atur que en un any, s'ha reduït notablement, fins a 3,7 punts des de l'últim trimestre del 2020. Aquest percentatge se situa per sota del mateix període de 2019, quan era de 10,45%.

L'atur cau en més de mig milió d'aturats a l'Estat

El nombre d'ocupats a Espanya ha arribat a 20.184.900 persones el quart trimestre, un augment en 153.900 treballadors (+0,77%) respecte al trimestre anterior i de 840.700 persones (+4,35%) en un any. Els aturats han baixat en 312.900 persones (-9,16%) en comparació amb els tres mesos anteriors i el total s'ha situat a prop dels 3 milions.

En els últims dotze mesos, la desocupació ha caigut en 615.900 persones (-16,56%). La taxa d'atur s'ha situat en el 13,33%, un descens d'1,2 punts respecte al trimestre anterior i una caiguda de 2,8 punts en un any.

Catalunya és la comunitat que més ha reduït el nombre d'aturats el 2021, per davant de la Comunitat de Madrid (-122.500) i Andalusia. Pel que fa a l'ocupació, és el segon territori amb un increment més pronunciat amb relació al 2020 per darrere d'Andalusia (+166.800). Trimestralment, Catalunya se situa per sota de la mitjana estatal en creació d'ocupació (+0,77%).

Creixement dels serveis

En comparació amb els tres mesos anteriors, el sector de serveis ha incrementat el nombre de persones ocupades en 28.900 (+1,1%) seguit de l'agricultura, amb 3.900 ocupats més (+7%). Els únics sectors amb un descens del nombre d'ocupats respecte al trimestre anterior han estat la construcció, amb una caiguda de 13.100 ocupats (-6%) i la indústria que ha perdut 1.000 treballadors (-0,16%)

Anualment, l'increment més pronunciat en el nombre d'ocupats ha estat en el sector de serveis, amb un augment de 137.500 persones (+5,4%), seguit de l'agricultura amb 15.800 empleats més (+36,4%) i de la indústria, que ha tancat el 2021 amb 8.200 ocupats més (+1,41%). En comparació amb el quart trimestre de 2020, el nombre d'ocupats ha caigut en 4.000 persones en la construcció (-1,9%).

D'altra banda, l'increment de l'ocupació s'ha repartit entre el sector públic i privat en les dades interanuals. Les administracions públiques han contractat 39.100 empleats més (+8,6%) en dotze mesos i les empreses han tancat el 2021 amb 111.100 assalariats més (+4,7%). Tot i l'increment, la dada encara era més bona durant el tercer trimestre, ja que en els últims tres mesos del 2021 els empleats del sector privat van caure en 12.700 persones. El sector públic sí que ha incrementat els ocupats entre octubre i desembre, amb 2.600 treballadors més.

L'atur cau més entre els homes

Per sexes, el comportament de la desocupació ha sigut molt diferent. Així, la taxa d'atur dels homes catalans ha baixat pràcticament un punt i mig fins al 8,8% entre octubre i desembre. En canvi, les dones han reduït només tres dècimes l'indicador, que s'ha situat en un 11,53%.

Contrari a la tendència general, la taxa d'atur ha pujat entre els menors de 25 anys, passant del 21,4% al 27,27% aquest últim trimestre del 2021. En canvi, l'índex de desocupació de les persones entre els 25 i els 54 anys s'ha reduït més d'1,1 punts, fins al 8,9%. En els majors de 55 anys, l'indicador ha baixat 1,8 punts i ha arribat al 7,8%.

Un 46% fa més d'un any que busca feina

D'altra banda, hi ha 182.000 persones que fa més d'un any que estan inscrites a les llistes del servei d'ocupació a Catalunya, 20.000 menys que en el trimestre anterior. En total, un 46% de les persones apuntades a les llistes d’atur fa més d’un any que busquen feina, inclosos el 23,3% (101.600 persones) que fa més de dos anys que no treballen.

31.400 persones en ERTO

Les dades de persones sense feina que recull l'EPA no inclouen les persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), ja que estadísticament es consideren ocupats, seguint les recomanacions de l'OIT i Eurostat. Segons les dades de l'INE, els treballadors que estaven absents de la feina en el quart trimestre per culpa d'un ERTO eren 31.400 a tot l'Estat.

D'altra banda, les dades reflecteixen un repunt del teletreball des de casa ocasional, que ha passat del 4,7% al 5,7% aquest trimestre.