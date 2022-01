Creen una eina per facilitar la creació de comunitats energètiques en habitatges

El plantejament del projecte és construir una base de coneixement per a tot el territori català, des de les àrees metropolitanes als micropobles, que permeti destapar el potencial de creació de comunitats energètiques i els avantatges que comporten. Entre aquests, n'hi ha a nivell social, com ara una major cohesió i apoderament, econòmic, amb un menor cost energètic, i ambiental, amb la reducció del consum i la descarbonització.

L'objectiu principal és dinamitzar la transició energètica del parc d'edifics cap a la descarbonització, fomentant la creació de comunitats energètiques des d'una perspectiva inclusiva i solidària. L'eina serveix per adreçar-se, a través de diferents nivells de continguts, a l’administració pública, especialment la local, a les entitats i empreses de mercat, i a la ciutadania i les comunitats veïnals, fent una selecció d'escenaris finals de comunitats energètiques, considerant el filtrat segons casuístiques.

La iniciativa s'emmarca en la convocatòria de subvencions de Projectes Singulars 2020-21, promoguda pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançada pel Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d'Espanya. El projecte permet simular la creació de comunitats energètiques amb el veïnat per conèixer el seu estalvi energètic i econòmic, i contactar amb l'administració, entitats i empreses que hi poden intervenir.

