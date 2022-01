El SOC destina 15 milions d’euros a formació professional d'alt nivell en àmbit digital, economia verda i atenció a les persones

El termini de presentació de sol·licituds de les subvencions comença aquest dilluns i finalitzarà el 28 de gener de 2022. S'hi poden presentar aquells centres de formació, universitats i 'code acadèmies' que estiguin acreditats en el registre de centres i entitats de formació del SOC en l'especialitat que correspongui, de manera que puguin oferir totes aquestes accions formatives de manera 100% subvencionada als treballadors i les treballadores. Les accions formatives atorgades hauran de finalitzar com a màxim el 30 de novembre de 2022.

Els tres àmbits serien l'atenció a les persones —acollida d'immigrants, coordinació de centres sociosanitaris, entorns digitals, processos organitzacionals sociosanitaris, gestió d'empreses i serveis d'atenció a domicili, entre d'altres—; el sector digital —consultor CRM, analista de dades massives, ciberseguretat, tecnologies de vehicle connectat, entre d'altres— i economia verda —com per exemple, producció i aplicacions bioenergètiques, sistemes fotovoltaics, tecnologies d'emmagatzematge, sistemes de mobilitat urbana o vehicle elèctric.

Segons el Departament d'Empresa i Treball, en el cas de les dues primeres especialitats són molt masculinitzades i es fomentarà que un mínim del 40% de les persones participants siguin dones. El programa, anomenat +TalentCAT, s'ha impulsat juntament amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya beneficiarà unes 4.000 persones, prioritàriament desocupades. S'hi podran acollir ciutadans amb un nivell de formació professional superior o universitari perquè es puguin especialitzar o reorientar a sector generadors d'ocupació i futur. La formació va adreçada prioritàriament a persones desocupades, però també hi poden participar fins a un 30% de persones ocupades.

