La Generalitat portarà un registre d'entitats mediambientals per promoure la seva participació en polítiques públiques

El Govern ha aprovat un decret per facilitar la inscripció d'entitats mediambientals en un registre que promogui la seva participació en el disseny de polítiques públiques.

La decisió s'ha pres a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts i pretén simplificar els tràmits administratius que les entitats han de fer per participar en qualsevol procediment.

Així mateix, el nou Decret del Registre d'Entitats de Medi Ambient té com objectiu assegurar la difusió d'actuacions de la Generalitat que puguin ser d'interès per a les entitats, així com garantir la seguretat jurídica en l'aplicació de la normativa relativa al seu dret a la informació i participació.

Gràcies a la norma aprovada, les entitats inscrites podran presentar sol·licituds o fer altres tràmits sense haver d'acreditar novament informació que ja consti en el registre. Així mateix, les persones físiques que facin donacions a les associacions i fundacions inscrites podran aplicar en la seva declaració de l'IRPF la deducció prevista.