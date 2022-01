L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic obra una nova bossa de crèdits de CO2 per finançar projectes d'entitats socials

Els crèdits d'aquesta nova bossa, segons informa el Departament d'Acció Climàtica, no són vàlids per donar compliment a la Directiva de Comerç de drets d'emissió, que té una regulació específica i comercial amb unes tones de carboni determinades amb uns preus concrets, derivats de les polítiques europees que s'han implementat.

La posada en marxa d'aquesta bossa arriba després que l'anterior oberta el juliol de l'any 2018, amb 4.256 crèdits, quedés exhaurida. Fins a 21 organitzacions van comprar crèdits d'aquella bossa a través de SendeCO2, el Sistema Europeu de Negociació de CO2. L'import recaptat, 42.650 euros, es va destinar a projectes per evitar el malbaratament alimentari, substituir calderes de gasoils i propà per altres de biomassa o plaques solars o millorar l'eficiència energètica dels edificis, entre d'altres.

La bossa s'ha generat a través d'11 projectes certificats per l'OCCC, qui ha garantit que la reducció d'emissions s'ha aconseguit seguint d'una metodologia estricta i complint els estàndards internacionals. A través d'aquesta via, les entitats preveu recaptar prop de 75.000 euros —un 76% que en l'anterior convocatòria— posant a la venda gairebé 7.500 crèdits de CO2 a un preu de 10 euros cada un. La Diputació de Girona, que ha comprat 550 crèdits, i Vector5 Excel·lència, que n'ha comprat tres, han inaugurat la nova bossa.

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) ha obert una nova bossa de crèdits de CO2 per finançar projectes d'entitats socials dirigides a reduir les emissions de gasos contaminants.

