Clam de la Xarxa per una Transició Justa contra les esmenes “altament lesives pel medi rural” del decret de renovables

La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, que agrupa 89 plataformes arreu de Catalunya, ha demanat als partits que no aprovin les esmenes “altament lesives” amb el medi rural del decret llei 24/2021, d'impuls a les energies renovables.

L'organització considera que les esmenes, presentades per partits com el PSC, ERC o Junts, “es carreguen la poca modificació” favorable al territori que introduïa el decret. En concret, es mostren preocupats per les modificacions que eliminen la capacitat de suspendre llicències per part dels ajuntaments, que redueixen d'un quilòmetre a 500 metres la distància entre aerogeneradors i nuclis de població i que parlen de “minimitzar” en lloc de “limitar” l'afectació als corredors ecològics.

“Demanem al Govern que s'ho replantegi i no aprovi les esmenes. Si no serà una hecatombe”, ha dit en una roda de premsa aquest dimarts Núria Altés, representant de Terra Alta Viva, entitat que reclama que s'aturi el desplegament massiu d'aerogeneradors a la comarca.

La Xarxa és molt crítica amb el decret llei impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, que no veuen prou restrictiu amb el desplegament d'un model energètic dominat pels oligopolis, ja que els projectes tenen “traves mínimes” per desplegar-se, segons Enric Sibina, membre de la plataforma Salvem Serra Morena i Salvem Massana. Sibina ha afegit que “el territori no en té la culpa” que la transició energètica vagi “tard a Catalunya” i ha descartat que el nou text faci que hi hagi més finançament participat, ja que “és bastant impensable” que els locals puguin invertir en projectes tan grans.

Amb tot, consideren que hi ha algunes modificacions que representen un “avenç” i que s'haurien de poder preservar al text i per això titllen les esmenes presentades d'“altament lesives per la gent en el medi rural” perquè provocaran “un major despoblament i una desprotecció del conjunt del patrimoni rural”.

Aquestes esmenes, algunes de les quals van ser proposades pels partits del Govern el mateix dia que s'aprovava el decret, s'han de votar en el ple que tramiti la llei de pressupostos, el 23 de desembre.

Una de les esmenes que més preocupa és la que suggereix l'eliminació de la suspensió de llicències a través d'una modificació del pla d'ordenació municipal (POUM). Aquesta modificació podria afectar una quarantena d'ajuntaments que han optat per aquesta estratègia per aturar i regular la instal·lació de grans projectes en sòl municipal.

També han lamentat l'afectació que pot tenir la proposta de reduir la distància entre molins i pobles a 500 metres i no a 1.000. La plataforma té constància que el 64% dels aerogeneradors que es volen instal·lar a la comarca de la Segarra estan a menys d'un quilòmetre dels nuclis habitats, siguin poblacions o masies.

Altés ha lamentat que el Govern prometés abans d'aprovar el decret llei que havia sigut el més restrictiu possible amb els oligopolis i ara, “es carreguin la poca modificació en la qual havíem avançat” fet que veu com “una mentida”.

L'organització veu com una “barbaritat” que es continuï apostant per aquest model d'aerogeneradors de 200 metres d'altura o amb panells solars que ocupen moltes hectàrees de conreus sense “una planificació acurada” i repetint “dogmes” com ara que “no hi ha més remei que utilitzar el territori rural” i que en aquesta transició energètica “guanyaran diners els de sempre”, les empreses com Endesa o Iberdrola, ha dit l'activista del Priorat, Oriol Ponti. En aquest sentit, la plataforma ha recordat que segons estudis de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) omplint les teulades de Catalunya es podria produir el 52% de l'energia elèctrica del país.

Per aquest motiu, la Xarxa continua reclamant una “suspensió temporal de llicències” als grans projectes “fins que no hi hagi una planificació que permeti dir com s'han de fer les coses”, ha dit la representant de l'associació, Montserrat Corberó.