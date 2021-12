Brussel·les proposa considerar els 'riders' treballadors si no poden fixar preus i estan vigilats per les plataformes

La Comissió Europea ha proposat aquest dijous els criteris perquè les persones que treballen per a plataformes com Deliveroo, Uber o Cabify, entre d'altres, hagin de ser considerades treballadors i no autònoms.

La directiva de l'executiu comunitari fixa cinc criteris i si es compleixen dos d'ells la persona ha de ser considerada treballadora. Els criteris de Brussel·les, dels quals s'han de complir dos, són que la persona no pugui negociar preus, segueixi determinades normes d'aparença o de conducta fixades per la companyia, tingui supervisió per part de la plataforma a través de mitjans electrònics, rebi sancions per rebutjar un servei o se li restringeixi la possibilitat de treballar per a un tercer.

La proposta de la Comissió Europea, que arriba després de constatar que hi ha milions de persones treballant per a plataformes com a autònoms sense tenir “el grau suficient d'independència”, pot convertir en treballadors fins a quatre milions de persones.

La directiva de l'executiu comunitari també aposta per fer l'algoritme més “transparent”. Així, vol obligar les plataformes a informar els treballadors sobre el funcionament de l'algoritme utilitzat per supervisar la seva feina, així com per a l'assignació de tasques, remuneració, temps de treball o promoció. També se'ls haurà d'informar sobre el sistema per a la suspensió o restricció de serveis, així com de l'utilitzat per posar fi al seu compte.

A més, Brussel·les vol que darrere de les decisions de l'algoritme hi hagi “supervisió humana” i que les persones treballant per a les plataformes puguin obtenir “explicacions” d'aquestes decisions en no més d'una setmana.

D'altra banda, la directiva proposa que les plataformes hagin d'informar del nombre de persones que treballen per a elles “de manera regular” i quina és la seva situació contractual. En el cas de les plataformes petites, però, la informació s'haurà d'aportar només un cop l'any.

Brussel·les calcula que unes 28 milions de persones treballen per a plataformes a la Unió Europea, però que són 5,5 milions les que estan “en risc d'estar malament classificades”. Al bloc comunitari, en els últims any hi ha hagut un centenar de decisions de diferents tribunals sobre la condició laboral de treballadors de plataformes.

A Espanya, la llei rider va entrar en vigor a l'agost després d'una moratòria de tres mesos perquè les empreses s'adaptessin a la nova realitat. La norma estableix que els repartidors no poden ser autònoms i que han de conèixer els algoritmes utilitzats per les plataformes.