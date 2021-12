Local, solidari i sostenible: com fer que el teu consum aquest Nadal sigui compromès

Comencen dates de compres esbojarrades, que, molt sovint, acaben passant-nos factura per no haver-les planificat ni pensat amb suficient antelació. Per això, des de l'Agència Catalana del Consum volen incidir en diverses qüestions que cal tenir en compte aquests dies de Nadal a l'hora de consumir.

El primer que l'ens vol destacar és que la millor compra que es pot fer és la local. Per aquest motiu, han llançat la campanya 'Per Nadal, consum local', una iniciativa que vol difondre els beneficis i les bondats de comprar o contractar en establiments de proximitat i de consumir productes i serveis locals. La campanya inclou l'edició de 50.000 cartells distribuïts a botigues i eixos comercials d'arreu de Catalunya.

Així mateix, ‘Per Nadal, consum local’ va acompanyada de L'auca del bon regal, una adaptació del format tradicional de l'auca que explica dues històries nadalenques que difonen els beneficis i les bondats de fer un consum més local i de proximitat. Així mateix, inclou consells per consumir de manera responsable, conscient, solidària, segura i sostenible mediambientalment.

L'auca gira entorn diversos preceptes que ens poden ajudar a fer compres amb compromís. En primer lloc, un consell de primer ordre: cal planificar les compres de Nadal. És aconsellable fer una llista d'acord amb el teu pressupost i compara preus en diversos establiments. També és recomanable comprar amb antelació, ja que es poden trobar millors preus. D'altra banda, des de l'Agència Catalana del Consum recomanen fer control de la despesa amb targeta de crèdit i les compres finançades. D'aquesta manera, evitarem el sobreendeutament. També cal ser curosos en un altre aspecte: és necessari informar-nos sobre les condicions per fer possibles canvis o devolucions. En compres presencials, els establiments no estan obligats a acceptar-los, són una deferència comercial, a excepció que el producte no estigui en bon estat. En compres a distància, hi ha un període mínim de 14 dies per tornar-la —el que es coneix com a dret de desistiment—, amb algunes excepcions com és el cas de productes personalitzats o fets a mida, productes peribles com ara aliments o aquells que no es poden reutilitzar per raons d'higiene, o serveis que es presten en una data concreta com poden ser reserves de vol o entrades per a espectacles.

Afavorir la proximitat i la sostenibilitat

La campanya 'Per Nadal, consum local' , vol incidir en què la ciutadania afavoreixi el consum de proximitat: d'aquesta manera es reforça l'economia local i es contribueix al creixement econòmic i social de Catalunya. També cal ser conscients que amb les compres de productes i serveis de proximitat tindrem més garanties de seguretat i qualitat, i a més a més, es reduiran els costos energètics de transport, fent la nostra compra molt més sostenible.

D'altra banda, un típic producte nadalenc pel qual cal vetllar és l'arbre de Nadal. Si decidim comprar-ne un, cal assegurar-se que es garanteix l'origen i la sostenibilitat de la plantació de la qual procedeix, mirant l'etiqueta que així ho certifica.

Evitar el malbaratament alimentari

Altra qüestió que cal cuidar durant Nadal és el malbaratament alimentari. “Els aliments constitueixen un recurs valuós que cal gestionar i consumir amb la màxima cura i responsabilitat, no obstant això, el malbaratament alimentari és un problema característic de les societats desenvolupades, que cada any ocasiona la pèrdua de milers de tones d'aliments”, recorden des de l'Agència Catalana del Consum. Per això, és important tenir en compte alguns consells per no acabar tirant gran part dels aliments que comprem pels dinars i sopars nadalencs.

Planificar els àpats, comprant el menjar en quantitats adequades i ajustant les racions a les persones amb qui compartirem els dinars i sopars. També cal evitar aquelles ofertes que no s'ajustin a les nostres necessitats i que ens puguin fer comprar més quantitat de la que necessitem.

És fonamental revisar i seguir les indicacions de conservació que trobareu en els envasos. També cal tenir en compte les dates de consum preferent i de caducitat. En aquest sentit, recordem: El consum preferent indica fins a quina data l'aliment té la qualitat esperada. Un cop depassada aquesta data encara és segur consumir l'aliment, sempre que s'hagi conservat en les condicions recomanades pel fabricant i s'hagi comprovat que les seves característiques de gust, d'olor o d'aspecte no s'han alterat. La caducitat, en canvi, indica fins a quina data l'aliment es pot consumir amb seguretat. No consumiu cap producte si ha superat la data de caducitat.

Un altre consell per evitar el malbaratament alimentari és ordenar els aliments, a la nevera o al rebost, per consumir primer els que es fan malbé més ràpidament. I també una altra indicació és aprofitar les sobres per elaborar alguna recepta. Podeu consultar el web Som gent de profit.

D'altra banda, cal ser curosos i congelar els aliments amb dates de caducitat properes que no hàgiu de fer servir.

En bars o restaurants, ens han de facilitar que ens puguem endur el menjar que ens sobri, sense cap mena de cost afegit.

Joguines segures i sostenibles

Un altre aspecte que s'ha de cuidar cada Nadal és el que fa referència a les compres de les joguines. Indispensable: cal certificar la seguretat de les joguines, revisant que tinguin la marca CE i evitant aquelles que fomentin actituds violentes o que impliquin distincions sexistes.

També és necessari tenir en compte l'edat i la maduresa dels infants. Les joguines no aptes per a menors de tres anys o 36 mesos han d’incorporar un pictograma específic i el motiu o motius de l'exclusió, com per exemple, la presència de peces petites que podrien causar l'asfíxia de l'infant.

Pel que fa a la sostenibilitat de les joguines, cal tenir en compte que aquelles fetes amb materials renovables com la fusta o el cartró tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials, amb materials sintètics o plàstics.

També cal apuntar la necessitat de reduir el volum de residus que generen els regals que fem durant les festes, evitant envasos i embolcalls innecessaris fets de materials no renovables. Per això, millor fer servir materials que es puguin reciclar.

Altres aspectes a tenir en compte

Per finalitzar, cal recordar altres aspectes importants durant aquestes dates assenyalades. És molt necessari conservar els tiquets de compra, ja que ells seran la nostra garantia i seran necessaris si hem de reclamar.

També és bona idea guardar els catàlegs i les ofertes comercials fins que s'hagi revisat la compra: són vinculants i, per tant, es pot exigir el seu compliment.

D’altra banda, en cas de disconformitat amb el producte, podem demanar el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, cal contactar amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions de l’Agència Catalana del Consum).