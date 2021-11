El consum d'aliments i begudes a Barcelona genera almenys 2,5 milions de tones de CO2 anuals. Així ho recull un estudi encarregat per l'Ajuntament de Barcelona que estima quina és la petjada de carboni total generada fora de la ciutat com a conseqüència del consum d'aliments, que inclou la producció, el processat, la fabricació dels envasos i la distribució dels productes.

En l'informe no s'han inclòs les emissions derivades de la preparació i refrigeració d'aliments, comercialització, transport de l'última milla i tractament de residus alimentaris per evitar duplicitats, ja que aquests conceptes ja s'han comptat en les dades globals d'emissions de la ciutat recollides en la Declaració d'Emergència Climàtica.

Així, s'estima que la petjada total generada per l'alimentació que es consumeix a Barcelona és encara més gran de la que estima l'informe. Concretament el projecte només avalua la cadena de valor agroalimentària fora de la ciutat de Barcelona -on té lloc la major part del que es consumeix dins de la ciutat- i en deixa fora les emissions associades als transports dins la ciutat, el comerç o els residus.

Petjada de carboni: 2,5 tones de CO2

El consum d'aliments que es contempla per calcular la petjada de carboni inclou tant el que es consumeix a casa com en l'àmbit de la restauració o altres espais.

D'acord amb l'estudi, la producció i el processat dels aliments és l'etapa amb una contribució més rellevant a generar petjada de carboni, amb un 82,4% de les emissions. Després hi ha la fabricació i l'envasat (13,5%) i la distribució (4,1%).

Per perfils, el consum domèstic dels residents és responsable de tres quartes parts de les emissions de la ciutat en alimentació.



En aquest sentit, el regidor de Transició Ecològica i Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha destacat que “el 80% de les emissions dependran de quin aliment triem” i ha fet una crida alhora a comprar producte de proximitat i de temporada. A això s'hi ha sumat el comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Política Alimentària, Álvaro Porro, que ha remarcat que “allò que és bo per la salut del clima és bo per la nostra salut”.

Aliments més contaminants

Les dades indiquen que cada resident de la ciutat de Barcelona consumeix de mitjana 637 kg d'aliments i begudes l'any en l'àmbit domèstic i aquest consum genera 1,56 milions de tones de CO2.

L'estudi també analitza quins són els aliments que més contribueixen a la petjada de carboni i quins són els que menys. Segons el document, en el consum domèstic, la carn representa un 28% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, el consum de làctics i ous un 17%, el peix i marisc un 14% i el pa i cereals un 11%. Conjuntament representen el 70% de la petjada de carboni del consum domèstic dels residents.

La carn i el peix tenen unes emissions per kg consumit de les més altes, al costat de la xocolata i el cafè. Per contra, la fruita, la verdura, el pa, les llegums o la pasta se situen entre les que tenen unes emissions més baixes.

De fet, l'estudi calcula que si un 25% dels residents de la ciutat redueix el seu consum en proteïna animal, es deixarien d'emetre 285.000 tones de CO2, és a dir, es reduiria la petjada de la ciutat en un 11%.

Finalment, el document elaborat per Barcelona Regional i la consultoria mediambiental Inèdit també alerta que un quilo de fruita o verdura transportada en avió genera 10 vegades més emissions que un quilo de fruita o verdura de proximitat.