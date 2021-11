Més d’un miler de persones es manifesten a Barcelona per reclamar mesures contra “l’estafa de la llum”

Unes 1.800 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona contra el que consideren “l'estafa de la llum”, és a dir, l'elevat preu de la factura elèctrica. La protesta ha començat a les sis de la tarda a la plaça Universitat i s'ha anat desplaçant per alguns dels punts més cèntrics de la ciutat, com plaça Catalunya o via Laietana, fins arribar a l'Arc de Triomf, on s'ha llegit un manifest. “No podia no anar-hi, el preu de la llum està disparat”, ha dit Núria Gascón, una de les manifestants.

En aquest lloc també s'han viscut moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra quan, ja desconvocada la manifestació, alguns dels participants han volgut acostar-se a la seu d'Endesa. S'han produït llançaments al cordó policial i la policia ha acabat dissolent la protesta pacíficament. La manifestació estava convocada per un centenar de col·lectius com associacions i sindicats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, la PAH, el Sindicat de Llogaters o la CGT. De fet, durant l'estona que ha durat s'ha pogut veure gent de totes les edats exhibint cartells i pancartes contra l'augment del preu de l'energia i assegurant que es manifesten “per no passar fred a l'hivern”.

Tots ells han denunciat l'augment de la factura elèctrica d'un 44% respecte l'any passat, que veuen un “abús” per part d'un mercat controlat per empreses com Endesa, Iberdrola o Naturgy. De fet, part dels càntics de la protesta han anat adreçats a aquestes companyies, com “Endesa, Iberdrola, esteu robant al poble” o “les elèctriques ens roben i els governs col·laboren”.

Els organitzadors també assenyalat que hi ha entre un 10 i un 15% de la població que viu en situació de pobresa energètica, per això creuen “insuficients” les mesures anunciades pels governs, als quals acusen d'haver “cedit davant l'oligopoli”. De fet, així ho ha explicat Carme Arcanazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, que ha subratllat que s'ha convocat la manifestació "perquè no hi ha més remei".

“Sortim al carrer davant la impotència de veure com pugen els preus dels subministraments bàsics”, ha explicat. Arcanazo també ha lamentat que els governs “no estiguin prenent accions immediates” i ha recordat que no es tracta només d'un problema de Barcelona, sinó que s'està donant en tot l'estat espanyol.

En la mateixa línia s'han expressat els participants de la manifestació, com és el cas de la Joana Bregolat, militant d'Anticapitalistes. “Portem mesos veient una pujada dels subministraments bàsics, i es tracta de coses que passen per la nostra quotidianitat”, ha insistit. Així, en un context de crisi social i canvi climàtic, ha denunciat que hi hagi “unes vides que valguin més que les altres, perquè es poden permetre més privilegis”.

Pel que fa a en Roque Martínez, del moviment pensionista de Badalona, ha instat els representants institucionals a “posar-se les piles”. “Això es fa fent lleis”, ha recordat, “i també pensant en altres alternatives, com per exemple una elèctrica pública que estigui al servei de la gent”.

Finalment, d'altres participants com l'Alejandra Ramos, del sindicat Sindihogar, han estat d'allò més clares: “Estem aquí per reclamar justícia per una situació amb la qual no es pot viure”. Ramos ha assenyalat que gran part del dia a dia de la gent “va lligat a l'electricitat” i que no es pot pagar “aquestes xifres astronòmiques”.