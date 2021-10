La marató d’espigolades contra el malbaratament alimentari recupera més de 7.000 quilos de fruita i verdura

Aquest diumenge s’ha celebrat la primera marató #joespigolo per l’aprofitament alimentari, un esdeveniment impulsat per la Fundació Espigoladors, i amb la qual s’han recollit 7.236 quilos de fruita i verdura que s’havien quedat sense sortida comercial per diversos motius.

L’entitat ha organitzat espigolades —recollides d’aliments als camps del sector primari— simultànies a diferents localitzacions del territori català, per tal d’impulsar i visibilitzar aquesta activitat que poc a poc es va consolidant de nou a Catalunya. Les zones agrícoles del Parc Agrari del Baix Llobregat, l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i del Camp de Tarragona, on l’entitat desenvolupa habitualment les seves accions d’espigolament, han acollit l’activitat, que ha comptat amb la participació d’un centenar de voluntaris i voluntàries, i que ha estat organitzada amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Els centenar de voluntaris han recollit tomàquets, mongeta tendra, pastanagues, pomes i carbasses que havien quedat sense sortida comercial per motius com poden ser els criteris estètics o la davallada de vendes, entre d’altres, i que ara tindran una nova vida, i que principalment seran distribuïdes a entitats socials del territori que treballen per donar accés a una alimentació saludable a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, la marató també ha servit per recollir l’impacte ambiental de l’acció, per tal de conscienciar sobre les conseqüències de les pèrdues i el malbaratament alimentari sobre el medi ambient i fer palesos tots els recursos que es destinen en la producció d’aliments: s’estima que amb la recuperació d’aquests quilos d’aliments s’han estalviat 46.455.512 litres d’aigua i s’ha evitat l’emissió a l’atmosfera de 3.509 kg de CO2.

L’acció s’emmarca en la setmana del Dia Internacional de Conscienciació sobre les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari, que es va celebrar el 29 de setembre, i en un context en què la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles és a l’agenda política i mediàtica mundial. Enguany, Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible: entre el 19 i el 21 d’octubre de 2021, la ciutat serà la seu del 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà. També aquest 2021 ha estat declarat l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures, amb l’objectiu de visibilitzar-ne els beneficis per a la nutrició humana i la salut i per la transició cap a dietes més sostenibles.