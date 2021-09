El SOC destina 8,5 milions d'euros a finançar la contractació de 340 joves tutelats i extutelats

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) destina 8,5 milions d'euros a finançar la contractació d'uns 340 joves tutelats i extutelats per la Generalitat. Els joves opten a treballar durant un any a jornada completa a administracions locals, entitats sense ànim de lucre i empreses d'inserció.

Segons ha explicat el Departament d'Empresa i Treball en un comunicat, els beneficiaris tenen entre 17 i 21 anys. El programa pretén “proporcionar a aquest col·lectiu especialment vulnerable una experiència professional que li faciliti la transició posterior al mercat de treball ordinari”. La subvenció del SOC inclou el contracte, actuacions de formació d'entre 60 i 140 hores i un acompanyament per facilitar l'adaptació.

La convocatòria ja es va obrir l'any passat, el 2020. Amb una inversió de 6,5 milions d'euros, va permetre la contractació de 279 joves que van aconseguir una primera oportunitat de treball. “El paper de les administracions és garantir la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, especialment d'aquelles persones que s'han trobat o que parteixen d'una situació més vulnerable, com és el cas dels infants, adolescents i joves tutelats”, ha afirmat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.

El conseller ha remarcat que facilitar l'accés d'aquests joves a feina de qualitat i formació i qualificació professional, així com acompanyar-los en el procés, “és la millor manera d'apoderar-los perquè puguin desenvolupar el seu projecte vital”.

Dins del col·lectiu de joves tutelats i extutelats, segons explica Empresa i Treball, “el risc d'exclusió social és encara més alt en el cas dels joves migrats sense referents familiars”. En aquest sentit, la conselleria diu que el procés d'emancipació és “molt complicat sense un impuls”, perquè a les traves habituals per accedir al mercat laboral s'hi afegeix la dificultat per regularitzar la seva situació administrativa. En el cas d'aquests joves, necessiten un contracte laboral d'un any de durada a jornada completa per aconseguir el permís de treball com el que ofereix el SOC en el seu programa.

Les entitats locals, socials i empreses d'inserció interessades en accedir a la subvenció tenen 10 dies hàbils a partir d'aquest dimecres per fer la seva sol·licitud. Els joves hauran d'estar contractats, com a molt tard, el 10 de desembre del 2021.