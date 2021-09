El sector de la discapacitat demana a Treball que faci complir la llei sobre contractació de treballadors

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) ha demanat al conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, mesures per afavorir la contractació de treballadors amb discapacitat.

L'entitat creu que s'hauria de fer a través de campanyes de sensibilització, així com sancionant l'incompliment de la llei que obliga que un 2% de les plantilles estigui formada per treballadors amb discapacitat en aquelles empreses de més de 50 treballadors. “Aquestes persones necessiten mesures específiques de promoció i suport a l'ocupació, ja que la feina és el principal factor d'inclusió a la societat i el primer pas per assolir autonomia personal i econòmica”, ha insistit el president del comitè, Antonio Guillén.

Segons l'informe ‘Població amb discapacitat i mercat de treball’ de l'any 2020 elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu, dues de cada tres persones amb discapacitat són inactives, un fet que demostra la “baixa participació laboral” del col·lectiu.

L'entitat també ha explicat que en acabar el 2020, el nombre de persones amb discapacitat registrades a l'atur a Catalunya era un 12,8% superior a l'any 2019. Paral·lelament, el 40,8% declaraven que porten més de dos anys com a demandants d'ocupació.

A més de fer complir la llei, COCARMI ha instat Torrent a reprendre els treballs del Pacte Nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. D'altra banda, ha reclamat actualitzar l'acord de col·laboració signat el 2019 amb Treball per avançar en la inclusió laboral, millorar el model d'intermediació, redefinir el model català de treball protegit amb l'acord i el consens del sector, potenciar la contractació, així com formal el col·lectiu per accedir a llocs de treball dignes.