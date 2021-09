Entitats ecologistes criden a una “mobilització massiva” el 19 de setembre tot i la suspensió de l'ampliació del Prat

Les entitats organitzadores de la concentració del 19 de setembre a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat fan una crida a participar-hi de forma “massiva” encara que el Govern espanyol n'hagi suspès la inversió de 1.700 milions d’euros. En un comunicat d'Ecologistes en Acció, les entitats consideren que les reivindicacions com la defensa del Delta del Llobregat o revertir un model econòmic que es demostra “insostenible” continuen vigents i per això demanen “sortir al carrer” el diumenge 19 per exigir la “paralització indefinida” de qualsevol ampliació d'activitat o d'infraestructura aeroportuària. Amb la concentració, també volen sumar-se al rebuig a les ampliacions dels aeroports de Palma i Madrid i les connexions dels de Reus i Girona.

Les entitats consideren que aquesta “lluita va molt més enllà” d'una ampliació concreta i creuen que cal abordar “noves polítiques que transformin l'actual model econòmic especulatiu i injust en un model que cobreixi les necessitats bàsiques del conjunt de la població i respecti el territori i els límits biofísics del planeta”.

També veuen en l'anunci del govern espanyol de suspendre la inversió anunciada “un moviment tàctic enmig de la total irresponsabilitat dels governants”, que acusen de “jugar amb inversions ‘ecocides’ i catastròfiques” en plena emergència climàtica.

Els organitzadors de la concentració exigeixen que es paralitzi qualsevol ampliació d'infraestructures o activitat aeroportuàries i plans de creixement de l'aviació, tant l'ampliació de pistes com les noves terminals i noves connexions ferroviàries entre aeroports, així com els projectes immobiliaris associats.

També demanen que es posi en marxa un pla de redimensionament d'AENA que inclogui el tancament d'aeroports deficitaris abans de la pandèmia i l'eliminació dels vols en trajectes curts que tinguin alternativa ferroviària. A més, reclamen executar les compensacions pendents de les anteriors ampliacions de l'aeroport del Prat, el port i pel desviament del riu, i les mesures per frenar el deteriorament dels valors naturals i agraris del Delta del Llobregat en resposta a l'expedient d'infracció de la Comissió Europea.

Una altra demanda de les entitats és impulsar polítiques de sobirania alimentària i inversions al Parc Agrari del Baix Llobregat, com en la xarxa de reg i la de drenatge, i polítiques per transformar el model econòmic i per protegir el dret a l'habitatge, a la salut, a la mobilitat justa i sostenible i a un treball digne.