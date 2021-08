Mercadona apujarà el preu de la llet, però Unió de Pagesos ho veu insuficient

Mercadona apujarà tres cèntims el preu de la llet (sencera, semi i desnatada) que comercialitza amb la marca blanca. El sindicat estatal Unió de Petits Agricultors i Pagesos (UPA) ho ha donat a conèixer tot dient que és un “pas endavant”, però des d'Unió de Pagesos (UP) veuen la mesura del tot insuficient.

L'anunci de l'augment, que de moment no té data d'aplicació, arriba després de diverses mobilitzacions del sector lleter a Catalunya i a altres punts de l'Estat per reclamar amb urgència un increment del preu. Els vaquers alerten que els preus actuals i l'ús de la llet com a producte de reclam als supermercats està portant els negocis a la ruïna perquè no poden assumir l'increment dels costos de producció.

Des de Mercadona han assegurat que l'increment del preu de la llet als supermercats serà de 3 cèntims, però apunten que encara no hi ha fixada una data d'aplicació. Expliquen que els proveïdors làctics estan “suportant” des de principis d'any “un fort increment de les matèries primeres, dels costos energètics, de transport i d'envasos que repercuteix notablement en el preu de producció de la llet”. Per això, diuen, no els ha quedat “cap altre remei” que “traslladar una part de l'important increment de costos que s'està produint al preu final de la llet”.

L'anunci de Mercadona és insuficient segons la Unió de Pagesos (UP), que fa pocs dies ja es va mobilitzar, juntament amb l’associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), en una concentració davant d'un supermercat de Mercadona a Vic. També comptaven amb el suport de la Cooperativa Plana de Vic i els Vaquers d'Osona, que el 3 d'agost passat van signar un acord ‘in extremis’ amb Làctia perquè els hi seguís comprant la llet, almenys fins a finals de setembre.

La llet, producte de primera necessitat, no de reclam

“Torna a riure-se'n de nosaltres”, ha lamentat el responsable del sector Boví de Llet de la UP, Marc Xifra. En aquest sentit, apunta que el cost de produir la llet és molt més elevat que aquest lleuger increment i deixa clar que el preu del bric de llet hauria de ser de 0,85 cèntims perquè tota la cadena alimentària s'hi pugui guanyar la vida. “S'haurien de donar vergonya de voler rentar-se la cara amb aquesta pujada que no va enlloc”, ha afegit el pagès.

Xifra critica l'estratègia de fer servir la llet com a producte de reclam i lamenta que, malgrat que el cistell de la compra ha anat pujant de preu en els darrers anys, el preu de la llet sempre s'ha mantingut igual. És per això que exigeixen un canvi en la llei de la cadena alimentària que no permeti vendre per sota del preu de cost ni tampoc l'ús d'aquest producte de primera necessitat com a reclam. Si res canvia, el sindicat alerta que els ramaders hauran de plegar.