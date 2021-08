Ecologistes de Catalunya adverteix que la moratòria de les renovables no s'està complint

Ecologistes de Catalunya (EdC) alerta que la moratòria de les renovables no s'ha acompanyat d'una figura legal que l'avali (un decret o una resolució) i que mentre no s'aprovi “per la via jurídica adequada, aquesta no pot entrar en vigor”.

Tot i fer-la pública des d'Acció Climàtica, la federació adverteix que “en termes legals i oficials”, la moratòria “no s'aplica” i està perjudicant els territoris afectats per grans projectes i generant una situació “d'inseguretat jurídica”. EdC també assenyala que el decret 16/2019 segueix vigent, però s'ha paralitzat la Ponència d'Energies Renovables. Segons la normativa, els projectes es consideren informats favorablement si passats tres mesos l'òrgan públic no s'ha pronunciat.

EdC detalla que des de l'aprovació del decret d'emergència climàtica s'han tramitat centrals eòliques amb 1.367 aerogeneradors (dels quals 385 s'han descartat), i 13.008 hectàrees de panells solars fotovoltaics (de les quals 3.689 hectàrees s'han descartat). La moratòria impediria que s'executessin alguns d'aquests projectes, però s'hauria d'aplicar “de manera urgent” perquè ja s'estan presentant els projectes definitius, després de passar el tràmit de la Ponència de Renovables. Els projectes amb informes favorables tenen dos anys per iniciar els tràmits i els primers van rebre l'autorització fa un any i mig.

La federació també reclama a la Conselleria la creació d'òrgans de participació d'àmbit comarcal on puguin participar les entitats ecologistes.