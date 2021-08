El poble on els terrenys en desús es converteixen en horts comunitaris i jardins comestibles 

Senterada, al Pallars Jussà, ha recuperat uns terrenys en desús i els ha convertit en horts col·lectius, amb l'objectiu de fer un canvi de model cap a un de més autosuficient, sostenible i de sobirania alimentària.

Es tracta d'una iniciativa de l'Associació Senterada Municipi Viu i Sostenible, que ja compta amb més de 200 socis. A l'hort fan intercanvis de tasques de voluntariat per cistells d'hortalisses. Les persones que s'impliquen més directament amb la cura de l'hort poden endur-se la verdura gratuïtament i la resta de socis amb un menor grau d'implicació amb les tasques, ho poden fer a un preu molt reduït. A més de l'hort, compten amb un galliner i amb jardins comestibles.

Aquest projecte va començar amb els jardins comestibles. La idea és que tots els membres de l'entitat puguin collir plantes del jardí a canvi de plantar-ne una altra al seu lloc.

Pel que fa al conreu d'horts, tenen l'objectiu de recuperar l'horta amb llavors tradicionals fomentant la biodiversitat cultivada, la producció locals i el conreu de la terra. Per poder-ho fer, han arribat a acords de custòdia amb propietaris de terrenys erms i abandonats per poder-los gestionar.

Aquests dies, l'hort col·lectiu de Senterada és un formiguer de gent que col·laboren amb les tasques comunes que comporta o veïns que cullen hortalisses per emportar-se a casa. Aquests productes de l'hort, tenen un preu just i també destaca el fet que és el mateix veí és qui es cull la verdura.

Carles Mauricio s'ha emportat un enciam i un quilo de mongetes, tot per quatre euros. Ell mateix ha arrencat l'enciam i s'ha collit les mongetes. Diu que no pot treballar-hi, però que hi col·labora anant a comprar la verdura. Dolors Vericat s'expressa en la mateixa línia i, en el seu cas, s'ha atansat a l'hort per collir carabassons per cuinar-los per dinar. Vist el moviment de l'hort ha dit que alguna tarda hi destinarà una estona del temps lliure que té.

Mireia Font, de l'Associació Senterada Municipi Viu i Sostenible, ha explicat que va ser durant el confinament que va començar a unir a gent del poble per avançar cap a l'autosuficiència municipal. “Els veïns i veïnes volem decidir com i què mengem, volem menjar saludable i, a la vegada, recuperar aquests espais socials tan importants per a la nostra comunitat”, ha assenyalat.

A tocar d'aquest hort comunitari, l'entitat hi té un hort de reproducció de llavors de varietats autòctones. L'objectiu d'aquest hort no és la recol·lecció sinó la salvaguarda de llavors. Font ha explicat que moltes de les llavors que els avis utilitzaven s'han perdut i l'objectiu de l'hort de salvaguarda és recuperar aquestes llavors i poder tornar-les a plantar en pròximes campanyes.

A la recuperació d'espais abandonats per convertir-los en horts i als espais públics i jardins posar-hi plantes tradicionals comestibles, l'associació està pendent de desenvolupar un tercer eix per traure profit de les plantes silvestres comestibles a tota la xarxa de camins del municipi i convertir els boscos en font d'aliment.