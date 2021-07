Viatjar aquest estiu: consells a tenir en compte en temps de pandèmia

La pandèmia de la Covid-19 ha transformat del tot la forma de viatjar. Limitacions, restriccions, proves d'accés, obligatorietat del certificat de vacunació, etc. Cada país estableix mesures d'entrada i sortida dels viatgers, i en aquest sentit, aquest estiu, totes aquelles persones que vulguin sortir fora de l'Estat espanyol hauran de tenir en compte diversos factors a l'hora de viatjar. Aquest estiu, val més no improvisar el viatge.

Segons recorda l'Agència Catalana del Consum, tal com avança la pandèmia, i en funció de les dades de cada país, “les limitacions de mobilitat o els requisits necessaris per viatjar es van modificant”. A més a més, tenint en compte que ara mateix Catalunya té un risc molt elevat de contagi, molts països mantenen certes restriccions per a les persones que viatgen des de l'Estat espanyol.

Per tant, abans de contractar un viatge és molt important informar-se prèviament d'aquestes possibles limitacions i dels requisits que demanen per poder viatjar al destí desitjat. “Cal tenir present que us poden demanar un certificat de vacunació, una prova PCR negativa, una quarantena en arribar al destí, etc. Per això, informar-se prèviament és fonamental”, adverteixen des de l’Agència Catalana del Consum.

D'altra banda, és important estar atents amb els trànsits per aeroports d'altres països, des d'escales per agafar vols de connexió fins al destí final, ja que si no es disposa de la documentació o dels requisits necessaris per entrar al país on es fa l'escala o el trànsit, no es permetrà viatjar i tampoc no es podrà reclamar la devolució de l'import del viatge. “És important tenir present que és responsabilitat del passatger informar-se'n prèviament i complir els requisits necessaris per viatjar”, agreguen des de l’ens encarregat de garantir els drets dels consumidors a Catalunya. Per això, de nou, cal estar alerta de les possibles limitacions en els aeroports d'origen i destí, però també en els aeroports de trànsit.

Per facilitar la cerca d'aquesta informació, si el viatge es fa dintre de la Unió Europea, es pot consultar el web Re-open EU, on s'ofereix informació actualitzada de les condicions sanitàries a cada estat membre i de quins requisits es demanen per poder-hi viatjar.

Així mateix, apunta l'Agència Catalana del Consum, cal tenir present que des de l'1 de juliol ja està en funcionament el Certificat Covid de la UE, un document que facilita la circulació per tot el territori europeu a totes aquelles persones que ja s'han immunitzat amb la vacunació. De fet, aquí a Catalunya, el Departament de Salut, des de l'aplicació La meva salut, ja permet que les persones vacunades descarreguin un certificat Covid digital. En molts aeroports europeus, caldrà tenir a mà aquest document per poder ingressar en el país. És important, però, saber que és necessària la pauta completa de vacunació per a fer-se amb el Certificat Covid.

Contractació del viatge: revisar les condicions

Un altre assumpte que no es pot deixar de banda a l'hora de viatjar, i més amb totes les restriccions que han imposat molts països, és la contractació del viatge. És molt important revisar molt bé les condicions de contractació de tots els serveis, sobretot tenint en compte si finalment els haguéssim de cancel·lar o bé modificar dates.

En afegit, és necessari revisar molt bé també les assegurances de viatge en el cas que vulguem contractar-ne una. És important, sobretot, assegurar-nos que cobreix els supòsits que més ens interessen, ja que, malauradament, moltes assegurances de viatge exclouen expressament les possibles afectacions provocades per la pandèmia de la Covid-19.

Drets dels passatgers a Europa

Si el viatge té origen i destí a un país estat membre de la UE, o si s'ha contractat una companyia de transport europea -encara que la sortida es faci des d'un tercer país no europeu, la normativa és clara quant a la protecció dels drets dels passatgers en els casos de transport aeri, marítim o ferroviari, i en viatges d'autocar de més de 250 km. Es tracta de protegir els passatgers en els casos de cancel·lació, grans retards, sobrereserva (overbooking) o incidències relacionades amb l'equipatge facturat.

Si l'empresa cancel·la qualsevol servei, sempre tindreu dret al reemborsament, tot i que s'estableix que es poden pactar solucions alternatives com ara l'acceptació d'un val per gastar més endavant, per exemple. Malgrat això, aquests pactes han de ser acceptats sempre pel consumidor. És a dir, l'empresa no pot imposar l'acceptació d'aquests tipus de solucions alternatives, sempre que la cancel·lació no sigui imputable al consumidor.

En el cas que sigui el passatger qui anul·li el servei, la companyia pot aplicar les penalitzacions que estiguin estipulades en les condicions de contractació.

En el cas concret del transport aeri, si la companyia cancel·la el vol o es produeix un retard superior a 5 hores, tenim dret a triar entre un vol alternatiu o la devolució dels diners.

A banda, davant la cancel·lació d'un vol –o un retard a partir de 3 hores–, a més de facilitar-vos gratuïtament menjar i begudes suficients, i si calgués, allotjament, també us podria correspondre una compensació econòmica d'entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol, excepte que la cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies imprevisibles o inevitables i alienes a l'empresa, és a dir, causes de força major, com seria el cas de les restriccions provocades per la Covid-19, o també en el supòsit que l'avís de la cancel·lació es fes amb dues setmanes d'antelació.

En viatges amb autocar de més de 250 km, si es produeix una cancel·lació o un retard superior a 120 minuts, podeu escollir entre continuar el viatge amb un transport alternatiu o bé el reemborsament del bitllet.

Pel que fa al transport marítim, en cas de cancel·lació o retard de més de 90 minuts podeu escollir entre el reembossament del preu del bitllet o la conducció fins a la destinació final al més aviat possible.

En viatges amb tren, quan es produeix un retard superior a 60 minuts, podeu escollir entre continuar el viatge amb un transport alternatiu o bé el reemborsament del bitllet.

I què fer davant de qualsevol incompliment d'aquests drets? “Primer cal que reclameu a la companyia de transport; si la resposta no és satisfactòria o no en rebeu cap en un màxim de 30 dies, podeu contactar amb l'oficina de consum del vostre municipi o comarca o bé omplir el formulari web de reclamació de l'Agència Catalana del Consum”, assenyalen des d’aquest organisme. A més, en el cas del transport aeri, podeu reclamar a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Serveis afectats per les restriccions de la Covid-19

Si la contractació del viatge, o de qualsevol altre servei relacionat amb ell, s'ha fet amb una empresa que opera en territori espanyol, s'aplica la normativa aprovada durant el primer estat d'alarma i que encara continua vigent (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, de mesures per a fer front a la Covid-19).

D'acord amb aquesta normativa, si a conseqüència de les restriccions aplicades a causa de l'emergència sanitària esdevé impossible gaudir o rebre un servei ja contractat –és a dir, per una causa de força major, extraordinària, imprevisible i inevitable–, el consumidor té dret a reclamar l'anul·lació d'aquest contracte i el reemborsament dels diners.

D'altra banda, és important tenir present que si la contractació s'ha fet directament amb una empresa estrangera, s'aplicarà la normativa del país de destí. En aquest cas, cal tenir molt presents les condicions que s'hagin acceptat en el moment de contractar el viatge.

Què passa amb els viatges combinats cancel·lats el 2020?

Pel que fa als viatges combinats que es van cancel·lar l'any passat per la Covid-19 –és a dir, aquells paquets turístics que inclouen dos o més serveis per a un mateix viatge–, cal estar atents: si vau rebre un val o un bo com a compensació, heu de saber que si s'esgota el termini de validesa d'aquest val sense haver-lo fet servir, el client té dret a sol·licitar el reemborsament dels diners.

Què cal fer arribats a aquest punt? En primer lloc s'ha de reclamar la devolució dels diners a l'empresa o al professional amb qui vau contractar el viatge. Des de l'Agència Catalana del Consum recorden que sempre s'ha de fer aquesta reclamació per algun canal que permeti conservar una prova. Si l'empresa denega el reemborsament, es pot presentar una reclamació en un organisme públic de consum: l'oficina de consum del vostre municipi o comarca, o bé a l'Agència Catalana del Consum.