Alerten de les “dificultats” per rebre l’Ingrés Mínim Vital, amb un 9,5% de les sol·licituds aprovades el 2020

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha advertit de les “dificultats” per rebre l'Ingrés Mínim Vital i el “difícil encaix” d'aquesta prestació amb la Renda Garantida de la Ciutadania. El 2020 s'han reconegut 11.244 prestacions d’aquest ajut, segons la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya 2020. Aquesta xifra representa un 9,5% de les 124.428 sol·licituds registrades entre juny i desembre. En comparació amb els 72.778 expedients resolts, el percentatge s'incrementa fins al 15,4%, però evidencia el ritme “lent” de tramitació dels expedients.

A la presentació de la Memòria Socioeconòmica i Laboral de Catalunya, el CTESC ha assenyalat que les mesures de protecció social no estan assolint els objectius de garantir una vida digna per a les persones en situació de pobresa ni la reducció de la pobresa severa.

El CTESC ha fet una valoració positiva de les modificacions de la regulació de l'Ingrés Mínim Vital realitzades entre setembre de 2020 i principis de 2021, però ha advertit del ritme “lent” de tramitació dels expedients, la qual cosa genera un nivell elevat de denegacions de la prestació.

Al 2020, a Catalunya s'han reconegut 11.244 prestacions de l'Ingrés Mínim Vital, molt per sota de les 124.248 sol·licituds realitzades entre juny i desembre d'aquest any. Així mateix, l'entitat ha alertat també de les “dificultats d'encaix” d'aquesta prestació amb la Renda Garantida de Ciutadania. “Aquesta prestació tampoc té tot el recorregut que hauria de tenir i que la població necessita”, ha lamentat el president del CTESC, Toni Mora.

L'entitat ha atribuït aquesta situació als problemes de gestió, la “descoordinació” entre administracions, les “dificultats” per accedir a la tramitació telemàtica, “l'excessiva burocratització del procés” i la manca de personal per gestionar les prestacions.

Davant aquesta situació, el CTESC ha reclamat facilitar els recursos humans i materials per agilitar, simplificar i “desburocratitzar” el procediment, així com millorar l'àmbit de la prestació i la seva quantia i fer efectiu el conveni signat amb l'Estat per facilitar la transferència d'informació i la compatibilitat de l'Ingrés Mínim Vital amb la Renda Garantida de Ciutadania.

El president del CTESC també ha destacat el problema que suposa la congelació de l'Indicador de Renda de Suficiència (IRSC) des de 2010 en 569,1 euros, ja que aquest indicador determina la quantia de la Renda Garantida de Ciutadania i el topall d'ingressos per accedir-hi. L'entitat ha alertat que la no actualització d'aquest indicador suposa la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que hi accedeixen i ha reclamat actualitzar-lo en funció del cost de la vida fins al 2021.

Actualment, un 26,1% de la població catalana no té capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes i la meitat dels ciutadans tenen dificultats per arribar a fi de mes. A aquests fets s'hi suma l'impacte de la pandèmia, que ha ampliat la pobresa i la desigualtat existents pel fort impacte en els col·lectius amb menys renda.