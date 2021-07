Catalunya crearà 209.600 nous llocs de feina aquest estiu i liderarà la creació d'ocupació a l'Estat

Barcelona és la demarcació que generarà més oportunitats laborals, amb més de 18.300 nous llocs de feina i un creixement del 18%. Per darrere se situen Tarragona (3.400), Lleida (2.800) i Girona (2.400).

Catalunya també liderarà la campanya de rebaixes i serà la regió de l'Estat que més contractes signarà. En concret, Adecco preveu la creació de 27.000 nous llocs de feina a Catalunya per aquest motiu, un 16,7% més respecte a les xifres de 2020.

“Durant els pròxims mesos, moltes de les persones que segueixen acollides a un ERTO podran reincorporar-se al mercat de treball i, a més, serà el moment que els sectors més castigats com l'hostaleria i el turisme puguin reactivar-se amb bon ritme de facturació i contractació de personal”, ha assegurat el director d'Adecco Staffing, Rubén Castro.

