Unió de Pagesos reivindica pensions de jubilació “dignes” per a la pagesia

Unió de Pagesos assegura que la pagesia professional, quan es jubila, segueix sent un dels col·lectius amb les pensions contributives més baixes de la Seguretat Social, "molt lluny, fins i tot, del salari mínim interprofessional". Per això, exigeix a l'Administració unes pensions "dignes" per al sector. La consulta promoguda per Unió de Pagesos per conèixer la realitat de la situació de la gent gran i la qualitat dels serveis de què disposen a les zones rurals, també posa de relleu "la necessitat d'articular un sistema d'atenció domiciliària, un dèficit clar d'accés a les noves tecnologies -inclosa la cobertura de telefonia mòbil-, la manca de serveis bancaris i d'establiments de productes de primera necessitat, entre altres dèficits".

Des d'Unió de Pagesos assenyalen que una part molt important de la pagesia jubilada accedeix als complements a mínims (part no contributiva de les pensions). En aquest sentit, afirmen que les prestacions per haver cotitzat, fins al 2007, a l'antic Règim Especial Agrari de la Seguretat Social per compte propi, a la vegada que els càlculs de les pensions han incorporat anualment, des del 2012, sovint se situen per sota de l'SMI.

Per això, tot i reconèixer que les recomanacions del Pacte de Toledo del novembre del 2020 poden suposar un pas endavant per assolir la sostenibilitat del sistema de pensions de la Seguretat Social, "també poden implicar una nova devaluació de les fites acordades amb la integració de la petita i mitjana pagesia professional al Règim Especial de Treballadors Autònoms", i "no aborden adequadament situar la base màxima de cotització al valor mitjà dels salaris dels directius de les empreses o la reducció efectiva de les elevades taxes d’economia submergida a l'Estat", afirma el sindicat.

Segons Unió de Pagesos, el sistema contributiu i el no contributiu de pensions a l'estat espanyol "ha de fer passos decidits amb l'objectiu de disposar d'un sistema en el qual la dimensió de solidaritat sigui clau". Per això, reclama que la pensió mínima sense cònjuge a càrrec assoleixi el més aviat possible el valor del salari mínim interprofessional.

El projecte Xarxa Caliu d'Unió de Pagesos, amb el suport de l'Obra Social La Caixa i del Departament de Treball, ha impulsat una consulta per conèixer la situació actual sobre la vulnerabilitat de la gent gran i la qualitat dels serveis de què disposen a les zones rurals. Dels resultats, es desprèn la necessitat d'articular un sistema d'atenció domiciliària, "un dèficit clar d'accés a les noves tecnologies, inclosa la cobertura de telefonia mòbil, la manca de serveis bancaris i d'establiments de productes de primera necessitat, entre d'altres dèficits", assenyalen des del sindicat.

La gran majoria de les persones enquestades es mostren satisfetes de viure a les zones rurals i volen continuar vivint en poblacions que disposin dels serveis necessaris, a la vegada que denuncien que la manca o la insuficiència de serveis dificulten la fixació de gent al territori, afavorint la despoblació i envelliment de les zones rurals.

Unió de Pagesos remarca que "la discriminació per raó d'edat s'incrementa a les zones rurals". Per aquest motiu, considera important conèixer la qualitat dels serveis que s'ofereixen i quins són necessaris per poder seguir vivint als pobles. En aquest sentit, defensa la necessitat d'activar polítiques efectives que permetin evitar el despoblament del territori.