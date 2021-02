L’economia social i solidària reivindica el seu potencial per fer front a la crisi socioeconòmica

La triple crisi provocada per la Covid-19, social, econòmica i sanitària, ha tornat a demostrar, que, de forma sistemàtica i cicle rere cicle, el model econòmic hegemònic sempre deixa enrere l’interès general, aprofundeix en les desigualtats socials, ens despulla dels nostres drets més bàsics i castiga amb més força les persones i col·lectius més vulnerables. En aquest context, l'Associació Economia Social Catalunya, màxima representant de l'economia social i solidària a Catalunya, arrenca ‘Som la resposta’, una campanya per visibilitzar de quina manera les organitzacions de l'economia social i solidària han generat solucions innovadores i transversals davant les problemàtiques socials i sanitàries derivades de la Covid-19.

“Des de l'inici de la pandèmia, la diversitat de famílies de l'ESS (tercer sector, economia solidària, mutualisme i cooperativisme) han utilitzat tot el seu potencial socioeconòmic per donar suport als col·lectius més vulnerables i han demostrat una gran capacitat d'adaptació a les necessitats del moment”, afirmen des de la federació.

La campanya de quatre vídeos aborda diferents esferes en que l'ESS ha posat en marxa mecanismes de resposta a la crisi: la reconversió de l'activitat productiva, l'articulació de xarxes de suport mutu, la organització de campanyes d'incidència política i la generació de solucions financeres per donar suport a les iniciatives més afectades per la crisi.

Algunes de les experiències que es visibilitzen a la campanya, tot i que se n'han detectat centenars arreu del territori, són el Taller Àuria, que ha proveït de solució hidroalcohòlica a la població, empreses i administracions essent la única entitat d’economia social de l’Estat espanyol autoritzada i que ha arribat a una producció diària de fins a 8.000 litres; la campanya de recollida per al Fons Cooperatiuper l'Emergència Social i Sanitària, que va recollir més de 65.000 euros per donar suport a 26 iniciatives solidàries que aportaven solucions directes a la crisi; la campanya d'incidència política Pacte d'una Economia per la Vida, que ha recollit més de 600 adhesions d'organitzacions i persones per reivindicar un canvi de model econòmic; o l'associació Pangea.org, que ha proveït de material informàtic a alumnes de famílies en risc d'exclusió social que havien de seguir el curs escolar en línia.